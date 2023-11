Les six candidats PS au Conseil fédéral sont confirmés

Les six candidats socialistes à la succession d'Alain Berset au Conseil fédéral sont éligibles. C'est la conclusion de la commission d'examen indépendante du PS Suisse qui a procédé à un examen approfondi des dossiers.

Plus de «Suisse»

Les candidats à la candidature ont été auditionnés sous l’angle de leurs capacités personnelles et politiques et sur les risques potentiels dans le sens d’un contrôle de sécurité, indique samedi le parti dans un communiqué.

Alain Berset Keystone

Dès lundi prochain, Matthias Aebischer, Evi Allemann, Beat Jans, Daniel Jositsch, Roger Nordmann et Jon Pult se présenteront aux membres du parti et à la population. Quatre auditions publiques sont prévues, le 6 novembre à Genève, le 8 novembre à Bienne (BE), le 9 novembre à Olten (SO) et le 14 novembre à Schaffhouse.

Le groupe parlementaire décidera le 25 novembre qui figurera sur le ticket. L'élection par l'Assemblée fédérale réunie aura lieu le 13 décembre, en même temps que le renouvellement intégral du Conseil fédéral pour la nouvelle législature.

La commission d’examen indépendante était composée de l'ancienne conseillère aux Etats genevoise Liliane Maury Pasquier (présidente) et des anciens conseillers d'Etat Barbara Egger-Jenzer (BE), Yvonne Schärli (LU), ainsi que de Markus Züst (UR).

Les chances des uns et des autres dépendront de plusieurs facteurs, indépendants de leurs compétences. Il pourra s'agir de l'appartenance au canton, sachant qu'il y a déjà un Bernois au gouvernement avec Albert Rösti, de la région linguistique - le Collège compte actuellement une majorité latine - ou du genre, le PS étant déjà représenté par une femme à l'exécutif.

La candidature du Vert Gerhard Andrey a peu de chances de perturber l'élection de deux conseillers fédéraux socialistes. Le Fribourgeois et son parti visent un des deux sièges PLR. (chl/ats)