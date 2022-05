Première étape vers la levée de l'immunité de l'UDC Roger Köppel

Les Suisses ont dépensé plus d'un milliard en pain frais en 2021

Au-delà de la pandémie, la demande en pain n'a cessé d'augmenter au cours des quatre dernières années à travers le pays.

Les Suisses mangent de plus en plus de pain et autres produits de boulangerie. En 2021, ils ont dépensé un peu plus d'un milliard de francs pour acheter du pain frais.