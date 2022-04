Dimanche dernier, la NZZ am Sonntag avait écrit que des agents des services secrets russes FSB avaient perquisitionné le 22 mars les locaux de la filiale locale de la manufacture horlogère suisse de la Vallée de Joux. Le journal se référait à trois sources qui avaient confirmé la note confidentielle. Le MPC a précisé, samedi, qu'il examine également s'il faut envisager des suites pénales dans ce contexte.

Le conseiller national Roger Köppel (UDC/ZH) est dans le viseur du Ministère public de la Confédération (MPC). En cause: des propos tenus sur sa chaîne vidéo Weltwoche Daily au sujet de confiscations présumées de montres suisses de luxe par le Kremlin à Moscou .

Qu'elle ait vu un lion ou non, la personne qui a alerté la police vaudoise doit se trouver dans une situation délicate. Perso, je n'aimerais pas être à sa place.

Un lion – femelle, semble-t-il – pourrait être actuellement dans la nature en Suisse romande. Hier, alertée par une dame aux alentours de 15h, la police vaudoise a pris très au sérieux son témoignage – photographie à l'appui – et a déployé les grands moyens pour partir à la recherche du fauve (plusieurs patrouilles de gendarmerie, la police municipale, un hélicoptère de l'armée, etc.). Depuis, on parle beaucoup de l'hypothétique félin. Mais glissons-nous un instant dans la peau de la personne qui dit l'avoir vu.