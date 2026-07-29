Les feux d'artifice seront tirés depuis des barges sur le lac. Image: KEYSTONE

Cette ville romande maintient les feux d'artifice du 1er Août

Après une analyse approfondie de la situation sécuritaire, la Ville de Neuchâtel maintient les feux d’artifice du 1er Août samedi aux Jeunes-Rives.

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L'interdiction décrétée vendredi dernier par le Conseil d'Etat ne concerne pas les tirs effectués depuis un lac et par des professionnels.

Les feux d'artifice seront tirés depuis des barges sur le lac par une entreprise spécialisée et encadrés par un important dispositif de la région de défense incendie du Littoral, ont indiqué mercredi les autorités communales, qui se disent «conscientes» des conditions météorologiques actuelles. Le spectacle commencera à 22h15.

Les modalités d’exécution garantissent un niveau de sécurité élevé, précise le communiqué, qui souligne que tout risque d’embrasement est exclu. Au-delà, la Ville de Neuchâtel rappelle que le public, friand de l'événement, est invité à privilégier les transports publics et à stationner les véhicules dans les parkings ad hoc.

Au-delà, les autorités communales entendent également limiter le risque que des personnes recourent individuellement et en des lieux multiples à des engins pyrotechniques interdits. L'utilisation de ceux-ci pourrait en effet présenter un danger «important» pour la population et l'environnement.



Pas dans les Montagnes

Pour rappel, les mesures cantonales prises en lien avec la sécheresse interdisent l’allumage de feu en plein air et l'utilisation de tout engin pyrotechnique (feux d'artifice, pétards, fusées, chandelles romaines, lanternes volantes, allumettes de Bengale) sur l'ensemble du territoire du canton de Neuchâtel.

C'est pourquoi il n’y aura pas de feux d’artifice ni de bûcher pour la fête nationale dans les Montagnes neuchâteloises, au Locle et à La Chaux-de-Fonds notamment: sans surprise et conformément à l’arrêté du Conseil d’Etat, les célébrations y resteront sans flammes. Seule brûlera la passion patriotique de la population. (sda/ats)