L’UDC et Le Centre fixent leurs positions pour les votations de juin

Réunis en assemblée à Maienfeld et à Zoug, les délégués de l’Union démocratique du centre et du Le Centre doivent arrêter leurs mots d’ordre pour les votations fédérales du 14 juin, dominées par le débat sur l’immigration et le service civil.

Plus de «Suisse»

Thomas Matter (UDC), Gregor Rutz (UDC), Urs Furrer (USAM). Image: keystone

Les délégués de l'UDC et du Centre doivent adopter ce samedi leurs mots d'ordre en vue des votations fédérales du 14 juin. A Maienfeld (GR), le parti agrarien se focalise sur son initiative «Pas de Suisse à 10 millions!». A Zoug, les centristes doivent aussi se prononcer sur ce texte ainsi que sur la loi sur le service civil.

Alors que l'UDC se revendique comme le seul parti engagé pour un contrôle de l'immigration, l'issue du vote des délégués fait peu de doute à Maienfeld. L'assemblée marque le coup d'envoi de la campagne contre «l'immigration de masse» que la formation juge responsable de la hausse des loyers, des trains bondés et du bétonnage de la nature, selon l'invitation.

Son texte «Pas de Suisse à 10 millions! (initiative pour la durabilité)» demande un contrôle strict de l'immigration afin que la population résidante permanente de la Suisse ne dépasse pas 10 millions d'ici 2050. Conseil fédéral et Parlement devraient alors prendre des mesures dès que la population dépasse les 9,5 millions.

Aux côtés du président du parti Marcel Dettling, les deux vice-présidents Thomas Matter (ZH) et Céline Amaudruz (GE) ainsi que la députée Magdalena Martullo-Blocher (GR) doivent venir défendre l'initiative. Outre sa directive de vote, l'UDC Suisse est aussi appelée samedi à renouveler ses organes.

Alliance interpartis

A Zoug, les délégués centristes réunis pour la première fois cette année donneront aussi leurs recommandations en vue du 14 juin. Une alliance interpartis regroupant le Centre, le PLR, le PVL, le PEV ainsi que des acteurs économiques a déjà dit tout le mal qu'elle pensait du texte de l'UDC, alertant sur le chaos et des conséquences «très concrètes» sur la vie quotidienne des Suisses en cas de oui.

En présence de Philipp Matthias Bregy, président du parti, et du ministre de la défense Martin Pfister, les délégués vont aussi débattre de la modification de la loi sur le service civil, qui vise à durcir les conditions d'admission. Ils doivent en outre élire les candidats pour compléter la composition de la présidence du parti. (dal/ats)