Des soldats à la caserne de Bure (JU, photo d'archive). Image: KEYSTONE

Cette caserne romande de l'armée a un problème: «Ça a un peu dégénéré»

Dans la caserne de Bure, dans le Jura, un incident a opposé fantassins et grenadiers de chars. Des grenades ont été utilisées, et des munitions ont également été volées.

Plus de «Suisse»

Qu’il existe une rivalité entre différentes unités au sein de l’armée suisse n’a rien d’inhabituel. Mais, dans la caserne de Bure, dans le canton du Jura, un affrontement entre fantassins et grenadiers de chars a dépassé les bornes.

Selon un article du 20 Minutes, le conflit a éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi. D’après le témoignage d’un soldat actuellement en service, la situation s'est envenimée au point que des grenadiers de chars ont lancé une grenade assourdissante sur le terrain des fantassins.

Des rivalités qui vont trop loin

Nicolas Fomasi, porte-parole de la justice militaire, confirme l’altercation auprès de nos confrères: «Dans la nuit de jeudi, un léger affrontement a eu lieu sur un site d'entraînement, qui a également fait quelques blessés légers.» Il n’est toutefois «pas certain», selon Nicolas Fomasi, qu’une grenade assourdissante ait effectivement été lancée.

D’après l'article, le conflit a repris de plus belle vendredi, notamment avec l'emploi d’une grenade fumigène lancée dans la caserne. L’identité des responsables reste floue, selon Nicolas Fomasi. Les faits font désormais l'objet d'une enquête. Un soldat a en outre résumé auprès du 20 Minutes:

«Il existe des rivalités entre les compagnies, et, chez nous, ça a un peu dégénéré»

Une grande quantité de matériel volé découverte

Le conflit a poussé le commandement militaire à intervenir, et une vaste fouille de toute la caserne, qui peut accueillir 1100 personnes, a été menée.

Lors de cette opération, au cours de laquelle des chiens renifleurs ont été déployés, la police militaire a découvert du matériel volé chez une trentaine de soldats: des munitions ainsi que des grenades fumigènes. Selon l'article, une personne aurait même dérobé 200 cartouches. L’un des soldats interrogés explique:

«Ici, on peut se procurer des munitions très facilement. On ne vérifie pratiquement jamais combien de cartouches chacun a ni si quelqu'un a encore des munitions dans ses poches après l'exercice.»

Selon lui, les occasions de se servir seraient nombreuses.

La caserne de Bure peut accueillir 1100 personnes. Image: VBS

Malgré les incidents, les soldats ont été autorisés à rentrer chez eux le week-end. Et le cas échélant a faire disparaître d'éventuelles preuves

Selon un porte-parole militaire, il ne serait toutefois pas proportionné de fouiller tous les logements des soldats stationnés à Bure: «Le juge d’instruction a évalué quelles mesures étaient nécessaires», indique-t-il. Il n’est pas possible de fournir des informations précises sur le matériel volé.