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Suisse à 10 millions: l'UDC pourra se consoler avec ce résultat

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Valérie Favre Accola (UDC) fait son entrée au gouvernement cantonal des Grisons.Keystone

L'UDC pourra se consoler avec ce résultat

Malgré sa défaite en votation, le parti continue de gagner du terrain en Suisse. Dans les Grisons, il a fait dimanche son retour au gouvernement après 18 ans d'absence.
15.06.2026, 13:1015.06.2026, 13:11

Malgré sa défaite en votation, l'UDC avait tout de même des raisons de se réjouir dimanche. Dans les Grisons, le parti a fait son retour au gouvernement après 18 ans d'absence. C'est surtout au sein des parlements cantonaux que l'UDC a récemment gagné en influence.

Lors des élections cantonales grisonnes, l'UDC a gagné dix sièges et est désormais la première force politique au Grand Conseil. Cela confirme une tendance observée à l'échelle nationale: depuis les élections fédérales de 2023, l'UDC a gagné au total 65 sièges dans les parlements cantonaux, selon une analyse de l'agence de presse Keystone-ATS publiée lundi.

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Pour la politologue Sarah Bütikofer, de l'institut de recherche Sotomo, cette tendance s'explique notamment par la taille de l'UDC. «Lorsqu'elle mobilise bien son électorat, elle en tire profit». De l'autre côté du spectre politique, le PS a également gagné des sièges, mais a moins profité de la polarisation croissante.

Bien que le peuple ait rejeté l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions», l'UDC, en tant qu’initiatrice, a sans doute profité des discussions qui l’ont accompagnée. «Ces débats entraînent une mobilisation de son électorat et renforcent le parti lors des élections», explique Bütikofer. (jzs/ats)

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