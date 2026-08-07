La floraison de l'Arum titan ne dure que deux jours. Ici au papillorama de Kerzers (FR), en 2023. Image: KEYSTONE

Le «pénis du titan» va fleurir en Suisse

Elle est rare, c'est la plus grande du monde, elle pue le cadavre et on la surnomme le «pénis du titan»: autant de raisons de ne pas manquer la floraison prochaine de cette plante menacée au Jardin botanique de Bâle.

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Le jardin botanique de l'université de Bâle retient son souffle avant un rare spectacle: un Arum titan est sur le point de fleurir la semaine prochaine. Cette plante à l'odeur nauséabonde ne fleurit que pendant deux jours.

L'Arum titan, ou «pénis du titan», se développe plus lentement que lors de sa dernière floraison en juin 2023, mais il forme une inflorescence nettement plus grande, comme l'a annoncé vendredi l'université de Bâle.

Le soir de la floraison, le Jardin botanique ouvrira gratuitement ses portes au public jusqu'à 02h00 du matin. Il est difficile de prédire l’heure exacte de cette floraison. Ce n’est qu’en fin d’après-midi du jour de la floraison que l’équipe pourra déterminer si l’inflorescence s’ouvre réellement.

Pour les personnes qui ne veulent rien manquer du phénomène, il est aussi possible de suivre en direct l'évolution de la fleur grâce à une webcam disponible sur le site web du Jardin botanique.

Cette plante menacée est originaire des forêts tropicales humides de Sumatra, en Indonésie. Elle forme la plus grande fleur du monde, pouvant atteindre plus de trois mètres de haut.

Au moment culminant de la floraison, elle dégage une forte odeur de cadavre. Cette odeur nauséabonde attire ses pollinisateurs, à savoir des insectes charognards. (ats/tam)