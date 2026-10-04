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UDC: Marcel Dettling ne vise pas le Conseil fédéral pour l'instant

Ce cador de l'UDC ne sera pas candidat pour remplacer Guy Parmelin

Der Praesiedent der SVP Schweiz, Marcel Dettling bei einer Rede, anlaesslich der Delegiertenversammlung der SVP Schweiz vom Samstag, 22. August 2026 in der Waldmannhalle in Baar. (KEYSTONE/Urs Flueele ...
Marcel Dettling considère que son rôle est avant tout de diriger l'UDC et non d'être candidat au Conseil fédéral.Keystone
Marcel Dettling, actuel président de l'UDC, a écarté l'idée d'une candidature de sa part pour remplacer Guy Parmelin au Conseil fédéral.
04.10.2026, 16:2404.10.2026, 16:24

Le président de l'UDC Marcel Dettling ne souhaite pas se lancer dans la course au Conseil fédéral pour le moment, estimant que ses priorités étaient ailleurs pour l'instant. «Ma mission est de diriger le parti», a indiqué dimanche celui qui est aussi conseiller national du canton de Schwytz, confirmant une information publiée dans l'«Aargauer Zeitung».

Les Romands réfléchissent à une candidature

Du côté de la Suisse romande, la vice-présidente du parti et conseillère nationale genevoise Céline Amaudruz se donne le temps de réfléchir à une éventuelle candidature, a-t-elle déclaré vendredi à la RTS.

A propos de Céline Amaudruz 👇

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Le nom d'Yvan Pahud (VD) circule aussi parmi les papables. Et lui-même ne ferme pas la porte à une candidature. «La fonction m'intéresse, mais je dois bien entendu y réfléchir», a-t-il indiqué. Autre nom à prendre en compte: Nicolas Kolly (FR). Il a confirmé être «actuellement sérieusement en réflexion».

La nomination par le groupe parlementaire devrait intervenir lors de sa séance du vendredi 20 novembre 2026. Le Parlement élira le nouveau conseiller fédéral le 9 décembre prochain. (btr/ats)

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Parmelin dans tous ses états!
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Parmelin dans tous ses états!

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source: keystone / peter schneider
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Mark Balsiger est politologue, ancien journaliste et spécialiste de la communication politique. Il décrypte régulièrement la vie politique suisse dans ses livres et pour différents médias. A la suite de l'annonce surprise de Guy Parmelin de quitter le gouvernement, il analyse la marque - peut-être irremplaçable - que le Vaudois va laisser.
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