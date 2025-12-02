bien ensoleillé
Une ville sur quatre a terminé l'année 2024 sur un déficit

Les villes suisses s’alarment sur leur avenir financier

Une ville suisse sur quatre boucle 2024 avec un déficit, plombée par des investissements élevés et un autofinancement insuffisant, selon l’Association des villes suisses.
Les villes suisses ont fini 2024 dans une situation financière plus difficile que l'année précédente. Une sur quatre a clôturé ses comptes 2024 avec un déficit, a indiqué mardi l'Association des villes suisses. En 2023, c'était une ville sur cinq.

Le Tessin est particulièrement touché. Trois de ses quatre villes ont enregistré un solde négatif, a indiqué l'Association des villes après l'évaluation des comptes annuels de ses membres.

Voici les prix des «chantiers du siècle» à Lausanne

Une des raisons principales de la détérioration des finances des cités suisses réside dans les investissements élevés qui n'ont pas pu être entièrement couverts par leurs propres moyens. En 2024, les 137 villes suisses ont réalisé des investissements d'une valeur totale de 5,5 milliards de francs.

Environ la moitié des villes n'ont pas pu financer leurs investissements de manière entièrement autonome. Dans 40% des villes, ce taux d'auto-financement était inférieur à 70%. Selon l'Association des villes, cela pourrait entraîner un important endettement supplémentaire. En 2023, seulement une ville sur trois affichait un taux d'auto-financement inférieur à 70%.

Péréquation financière désavantageuse

Un autre facteur qui, selon l'Association des villes, aggrave les difficultés financières est le système de péréquation financière. Environ la moitié des villes doivent payer davantage au système de péréquation nationale qu'elles ne reçoivent en retour. Le solde net de la péréquation financière, c'est-à-dire la différence entre les paiements effectués et les recettes perçues, s'élève à 54 millions de francs.

Pour les années à venir, les villes s'attendent à une situation financière toujours tendue. Une prévision à long terme, commandée par la Conférence des directrices et directeurs des finances communales, montre que l'évolution démographique et l'augmentation des dépenses sociales pourraient entraîner une nouvelle détérioration des finances.

Parmi les 134 villes et communes urbaines, 93 se trouvent en Suisse alémanique, 37 en Suisse romande et 4 au Tessin. (jah/ats)

