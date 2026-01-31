brouillard-1°
Le PLR se réunit à Genève pour discuter sécurité

Ce samedi matin, les délégués du PLR se rassemblent à Genève pour adopter une position sur la sécurité des habitants et aborder les enjeux des votations de mars et juin.
31.01.2026, 07:5931.01.2026, 07:59
La presidente du PLR Geneve Pierre Nicollier s&#039;exprime sur le plateau de la television Leman Bleu a Uni Mail, lieu de depouillement centralise des bulletins de vote pour les elections des executi ...
La presidente du PLR Geneve Pierre Nicollier s'exprime sur le plateau de la television Leman Bleu a Uni Mail.Keystone

Les délégués du PLR se réunissent samedi matin à Genève. Ils adopteront un papier de position sur la sécurité des habitants du pays. Les votations de mars et de juin ainsi qu'un discours du conseiller fédéral Ignazio Cassis figurent aussi au programme de cette assemblée.

Les quelque 350 délégués venus de toute la Suisse devraient appeler à voter «oui» le 8 mars à la loi fédérale sur l'imposition individuelle, un projet qui fait suite à une initiative des femmes PLR. Ils devraient aussi prendre position contre le fonds climat et l'initiative «200 francs, ça suffit». L'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions» sera aussi en discussion.

Ce PLR veut des peines «qui font mal» pour les délits sexuels

Les délégués du PLR Suisse ne sont pas venus à Genève depuis 2013. La section genevoise du parti a demandé à pouvoir accueillir cette assemblée pour plusieurs raisons, selon son président Pierre Nicollier. D'abord, il s'agit d'informer les délégués que le PLR est le premier parti du canton.

L'objectif est aussi de rappeler que Genève a, en tant que premier contributeur à la péréquation intercantonale, besoin de conditions cadres favorables à son développement économique, notamment en matière d'infrastructures ferroviaires. Enfin, il s'agit de souligner l'importance de la Genève internationale. (dal/ats)

