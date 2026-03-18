La production de foie gras est interdite en Suisse en raison de la grande souffrance infligée aux oies et aux canards. Image: Shutterstock

Comment les élus veulent limiter le foie gras en Suisse

Le Conseil national se penche ce mercredi sur l'initiative foie gras et son contre-projet. Les importations pourraient se voir restreintes.

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L'importation de foie gras ne devrait pas être interdite. Le National empoigne mercredi l'initiative foie gras et son contre-projet indirect. Il devrait refuser une interdiction d'importation et privilégier des mesures afin de les diminuer.

La production de foie gras est interdite depuis plus de 40 ans en Suisse en raison de la grande souffrance infligée aux oies et aux canards lors du gavage. L'initiative foie gras veut aller plus loin et interdire l'importation de foie gras et de produits à base de foie gras comme le magret ou le confit; aussi pour les particuliers.

Respecter les accords internationaux

Ce texte est largement soutenu, surtout en Suisse alémanique. La commission préparatoire a privilégié un contre-projet qui permet de respecter les accords internationaux signés par la Suisse.

Celui-ci repose sur la déclaration obligatoire introduite en juillet 2025. Cette mesure étant trop vague, elle risque toutefois de ne pas conduire à une réduction notable de la consommation de foie gras et de ne pas améliorer le bien-être animal, a estimé la commission.

Le contre-projet prévoit donc l’introduction de restrictions d’importation dans le cas où la déclaration obligatoire ne produit pas l’effet escompté dans un délai de cinq ans. Il s'agit de réduire la consommation. (jzs/ats)