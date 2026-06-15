Rima Hassan poursuit son offensive politique depuis Berne
L'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan a rencontré lundi à Berne des parlementaires membres du groupe d'amitié Suisse-Palestine. Elle a dit ressortir «très enrichie» des échanges tenus au sein du Palais fédéral.
«Je ressors très enrichie des échanges, à la fois sur le plan politique et humain», a déclaré l'eurodéputée de La France insoumise à l'issue de ses échanges avec les parlementaires suisses. La politicienne est une figure de la défense des Palestiniens. Elle fait l'objet de plusieurs plaintes pénales en France mais n'a pas été condamnée à ce jour.
Le conseiller aux Etats Carlo Sommaruga (PS/GE), président du groupe d'amitié Suisse-Palestine, s'est également réjoui de la collaboration entre parlementaires européens et suisses:
L'ancien maire genevois Rémy Pagani, qui avait participé aux récentes flottilles pour Gaza en Méditerranée, était également présent. (jah/ats)