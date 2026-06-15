beau temps25°
DE | FR
burger
Suisse
Politique

Rima Hassan rencontre des parlementaires suisses à Berne

Rima Hassan poursuit son offensive politique depuis Berne

L’eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan a rencontré des parlementaires suisses engagés en faveur de la cause palestinienne.
15.06.2026, 14:4215.06.2026, 14:42

L'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan a rencontré lundi à Berne des parlementaires membres du groupe d'amitié Suisse-Palestine. Elle a dit ressortir «très enrichie» des échanges tenus au sein du Palais fédéral.

«Je ressors très enrichie des échanges, à la fois sur le plan politique et humain», a déclaré l'eurodéputée de La France insoumise à l'issue de ses échanges avec les parlementaires suisses. La politicienne est une figure de la défense des Palestiniens. Elle fait l'objet de plusieurs plaintes pénales en France mais n'a pas été condamnée à ce jour.

«Articuler son militantisme, depuis les espaces de pouvoir, c'est être au bon endroit. Les choses doivent changer au sein des institutions, très largement complices d'Israël.»
Rima Hassan
epa13038637 Rima Hassan (R), French-Palestinian Member of the European Parliament, lawyer and activist visits Council of States member Carlo Sommaruga (L) and other parliamentarians for a meeting at t ...
L’eurodéputée française Rima Hassan en visite sous la Coupole fédérale. Ici avec le conseiller aux Etats socialiste genevois Carlo Sommaruga.Keystone

Le conseiller aux Etats Carlo Sommaruga (PS/GE), président du groupe d'amitié Suisse-Palestine, s'est également réjoui de la collaboration entre parlementaires européens et suisses:

«On peut travailler ensemble pour faire exprimer la position majoritaire dans la population, c'est-à-dire 'ça suffit ce qui se passe à Gaza', 'ça suffit ce qui se passe en Cisjordanie'.»

L'ancien maire genevois Rémy Pagani, qui avait participé aux récentes flottilles pour Gaza en Méditerranée, était également présent. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
2
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
de Bruno Knellwolf
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
2
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
de Benjamin Rosch, Stefan Bühler
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
de Antoine Menusier
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
2
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
de Alexandre Cudré
Thèmes
Dans l'actu: La flottille pour Gaza a défié le G7: on était à bord
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici les chiffres de la participation aux votations
Jugées importantes, les deux initiatives ont attiré du monde aux urnes, dimanche.
L'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions» et la réforme du service civil ont fortement mobilisé le corps électoral dimanche. Avec 58%, le taux de participation est très élevé par rapport aux votations précédentes.
L’article