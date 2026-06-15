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G7: c'est le grand moment pour Parmelin à Genève

Switzerland&#039;s Federal President Guy Parmelin, left, and US President Donald Trump, right, shakes hands prior to a bilateral meeting in Congress Centre on the sideline of the 56th annual meeting o ...
Guy Parmelin et Donald Trump en janvier dernierKeystone

G7: c'est le grand moment pour Parmelin à Genève

Le président de la Confédération s'apprête à accueillir à Cointrin les dirigeants qui prendront part au sommet d'Evian (F). Il devrait pouvoir brièvement s'entretenir avec chacun d'entre eux.
15.06.2026, 07:0415.06.2026, 07:04

Le président de la Confédération Guy Parmelin sera ce lundi à nouveau au centre de la scène internationale. Il doit accueillir à Genève tout à tour les chefs d'Etat et de gouvernement qui participeront au sommet du G7 à Evian (F), en dehors de l'hôte français Emmanuel Macron.

Parmelin sera sur le tarmac pour recevoir le président américain Donald Trump. Mais aussi les premiers ministres britannique Keir Starmer, canadien Mark Carney et japonaise Sanae Takaichi, de même que le chancelier allemand Friedrich Merz et la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni.

«Attention, ils vont charger!» On était au cœur de la manif NoG7

D'autres arrivées sont prévues dans la journée, alors que le territoire genevois est sous haute sécurité, surveillé par des policiers de tous les cantons et environ 4000 soldats. Le président de la Confédération devrait avoir quelques minutes avec chaque dirigeant, avant de les remettre au protocole français.

Un repas avec les milliardaires de la tech

Les chefs d'Etat et de gouvernement sont attendus en début de soirée par Macron pour un premier dîner de travail sur les défis internationaux. L'Ukraine, avec la présence du président Volodymyr Zelensky, le Moyen-Orient, avec le blocage d'Ormuz, et les «nouveaux partenariats» seront au menu mardi.

Macron veut aborder les déséquilibres commerciaux mondiaux, notamment ceux de la Chine mais également les tarifs douaniers américains. Un repas à la mi-journée est prévu mercredi avec les milliardaires des entreprises de nouvelles technologies.

Manif anti G7: le moment où ça a dérapé dans la violence

La régulation de l'intelligence artificielle (IA) fera notamment partie de la discussion. La Suisse doit accueillir à l'été 2027 à Genève le prochain sommet mondial sur cette question. En dehors du dîner de gala auquel il est convié mardi soir à Evian, le président de la Confédération devrait pouvoir participer à des segments annexes de la rencontre, peut-être ce repas sur les questions technologiques. (jzs/ats)

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