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Vufflens-la-ville: un feu important dans la zone industrielle

Des pompiers luttent contre les flammes lors de l&#039;incendie d&#039;un entrepot du centre d&#039;assainissement et de revalorisation ECOSOR ce jeudi 30 juillet 2026 dans la zone industrielle du Mou ...
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Un feu ravage cette zone industrielle vaudoise et impacte la ligne CFF

Un important incendie a ravagé jeudi un entrepôt de la zone industrielle de Vufflens-la-Ville. Une cinquantaine de pompiers étaient mobilisés. Le trafic ferroviaire entre Bussigny et Cossonay-Penthalaz a été interrompu.
30.07.2026, 22:3230.07.2026, 22:32

Un feu s'est déclaré jeudi en début de soirée dans un entrepôt de la zone industrielle de Vufflens-la-Ville (VD). Une cinquantaine de pompiers et une quinzaine de véhicules combattaient les flammes.

Des pompiers luttent contre les flammes et la fumee lors de l&#039;incendie d&#039;un entrepot du centre d&#039;assainissement et de revalorisation ECOSOR ce jeudi 30 juillet 2026 dans la zone industr ...
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«Il s'agit d'une intervention importante. L'entrepôt est entièrement embrasé, on attend des renforts», a déclaré le major Christophe Huet, responsable de la centrale 118, à Keystone-ATS. Il ne disposait pas d'informations sur d'éventuels blessés.

«L'incendie pourrait durer toute la nuit»
Major Christophe Huet

Le sinistre a débuté vers 20h30. Pour l'heure, les sapeurs-pompiers s'activaient à ceinturer le bâtiment pour éviter toute propagation du feu dans la zone.

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Keystone

En raison de la proximité de la voie de chemin de fer, le trafic ferroviaire était suspendu entre Bussigny et Cossonay-Penthalaz. Les CFF s'activaient à mettre sur pied des bus de remplacement. La restriction durera au moins jusqu'à 23h. Les lignes TGV, IC5, IC51, R1, R2, R3 et R4 sont concernées.

(ats/acu)

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