L'UDC prendrait d'assaut le Grand Conseil bernois

Les citoyens bernois étaient aussi appelés aux urnes en ce dimanche 29 mars. Image: KEYSTONE

Les élections législatives du canton de Berne devraient sacrer l'UDC, selon une première projection. Les Socialistes gagneraient aussi des sièges.

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L'UDC devrait se renforcer au Grand Conseil bernois, avec un gain de huit fauteuils, selon une première projection de l'institut de sondage gfs.bern. Le parti obtiendrait 52 sièges, devançant le PS (35) et le PLR (19).

Les Vert-e-s suivraient de près avec 18 fauteuils. Le Parti vert'libéral obtiendrait (PVL) 12 sièges, le Centre 10, l'UDF 8 et le PEV 6. Selon cette projection, l'UDC serait ainsi la grande gagnante de l'élection au législatif cantonal.

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L'UDF aurait droit à deux sièges supplémentaires et les socialistes à trois, par rapport à la précédente législature. Le PVL perdrait quatre fauteuils, le PEV trois et le Centre deux. (btr/ats)