Quelque 32 nouveau-nés ont été déposés anonymement dans des installations de ce type, sur huit sites différents en Suisse, depuis leur création. Image: Shutterstock

Un nouveau-né a été abandonné dans une boîte à bébés en Suisse

Un nourrisson a été déposé lundi dans la boîte à bébé de l’Hôpital Bethesda, à Bâle. Le dernier cas remontait à 2023.

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Un nourrisson a été déposé lundi dans la boîte à bébé de l'hôpital Bethesda à Bâle. La petite fille se porte bien, ont annoncé les autorités cantonales. Elle reste à l'hôpital pour des examens médicaux.

L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte va désigner un représentant légal pour l'enfant et veiller à son placement, ajoute le canton de Bâle-Ville.

Il s'agit du cinquième enfant déposé à ce jour à Bethesda. Le dernier cas remonte à 2023. Ouverte en 2015, cette boîte permet aux mères en détresse de confier leur enfant de manière anonyme à des mains sûres.

32 nouveau-nés déposés en Suisse

En vingt-cinq ans depuis la mise en place de la première boîte à bébé de Suisse à Einsiedeln (SZ), 32 nouveau-nés ont été déposés anonymement dans des installations de ce type, sur huit sites différents.

Il existe actuellement des boîtes à bébé à Bâle, Bellinzone, Berne, Davos (GR), Olten (SO), Sion, Zollikerberg (ZH) et Schwyz. (sda/ats)