Pourquoi Viola Amherd serait bien embêtée si Berset démissionne

Viola Amherd pourrait-elle entrer dans l'histoire en tant que présidente de la Confédération avec la durée de mandat la plus courte? Ce serait son worst case scenario. Par sécurité, on peut penser qu'elle préfère encore que Berset ne démissionne pas cette année.

Micheline Calmy-Rey avait donc été élue vice-présidente lors de la session d'automne. Dans cette mesure, il serait difficile de justifier le fait de laisser la présidence de la Confédération, plus importante, vacante pendant plusieurs mois.

Si Amherd devient présidente de la Confédération dès cette année, son année présidentielle tombera donc à l'eau. Une solution serait de laisser la présidence de la Confédération vacante jusqu'à la fin de l'année. Amherd dirigerait l'organe par intérim en tant que vice-présidente et deviendrait présidente de la Confédération en 2024 , comme prévu. Une situation optimale pour la centriste.

«Les mandats de la présidence de la Confédération et de la vice-présidence du Conseil fédéral ne sont pas renouvelables pour l’année suivante»

Une hypothèse circule déjà au Palais fédéral: si Berset se retire au cours du premier semestre de cette année, Amherd deviendra présidente de la Confédération, mais seulement jusqu'à la fin de l'année. Si Berset se retire dans la deuxième moitié de l'année, Amherd devrait rester vice-présidente et accéder à la présidence de la Confédération en 2024.

«Il faudrait clarifier la procédure et définir une pratique»

Pour l'instant, rien n'indique que le président de la Confédération Alain Berset n'annonce sa démission, et ce même dans la foulée des Covid-leaks . D'ailleurs, sauf quelques voix isolées à l'UDC, la pression est quelque peu retombée sur le conseiller fédéral socialiste.

