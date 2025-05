L'UDF veut suivre l'exemple de Donald Trump. Image: Imago

Ce parti suisse veut suivre Trump et quitter l'OMS

Dans une pétition, l'Union démocratique fédérale (UDF) juge que la Suisse n'a pas besoin d'une OMS «qui met les États sous tutelle» et demande son retrait de l'organisation.

L'Union démocratique fédérale (UDF) demande le retrait de la Suisse de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), que le parti qualifie d'envahissante. Ses représentants ont déposé mercredi à Berne une pétition munie de plus de 34 000 signatures à cet effet.

Le texte exige que l’Assemblée fédérale réunie décide que la Suisse se retire de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dès que possible et qu’elle cesse tous ses paiements le plus rapidement possible. Le parti invite à suivre l'exemple de l'administration Trump.

Une OMS «qui met les États sous tutelle»

L'UDF critique le fait que l'OMS se préoccupe de moins en moins de santé et de plus en plus du pouvoir et du contrôle par «un petit groupe de fonctionnaires» non élus. Le pacte mondial sur les pandémies est en particulier dans le viseur du parti.

La coopération internationale sur les questions de santé est juste et importante, souligne la pétition. «Mais pour cela, nous n’avons pas besoin d’une OMS envahissante qui s’empare de plus en plus de pouvoir, qui met les États sous tutelle», écrit l'UDF.

L'adhésion à l'OMS n'apporte aucun avantage à la Suisse, selon l'UDF. Avec des amendements au «Règlement Sanitaire International» (RSI) adoptés en 2024, l'organisation internationale veut atteindre ses objectifs par une «voie détournée», critique la pétition. (jzs/ats)