beau temps33°
DE | FR
burger
Suisse
Politique

Clap de fin pour Philippe Nantermod et Jean-Luc Addor

Jean-Luc Addor et Philippe Nantermod confirment leur départ de Berne
Philippe Nantermod et Jean-Luc Addor vont quitter Berne.Image: Keystone

Clap de fin pour deux stars de la politique valaisanne

Philippe Nantermod (PLR) et Jean-Luc Addor (UDC) vont quitter le Conseil national.
18.06.2026, 14:1418.06.2026, 15:23

Philippe Nantermod et Jean-Luc Addor s'apprêtent à mettre un terme à leur carrière politique sous la Coupole. Selon le Nouvelliste, les deux ténors valaisans vont quitter prochainement le Conseil national.

L'élu PLR arrêtera à la fin de l'actuelle législature. Pour ce qui est de l'UDC, il a indiqué qu’il ne sera pas à disposition de son parti pour un quatrième mandat, relate le quotidien valaisan.

Ce PLR valaisan mange sa raclette avec du ketchup: il s'explique

Il avaient tous deux été élus en 2015. (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
2
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
de Bruno Knellwolf
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
2
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
de Benjamin Rosch, Stefan Bühler
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
de Antoine Menusier
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
2
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
de Alexandre Cudré
Thèmes
On a goûté le vin valaisain de Lionel Messi
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
2 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
2
Les enfants suisses sont plus grands que la moyenne et c'était un problème
Les troubles de la croissance figurent parmi les motifs les plus fréquents de consultation chez le pédiatre. Or, les courbes utilisées jusqu’ici pour évaluer le développement des enfants n’étaient pas adaptées à la réalité suisse. Des données de référence nationales sont désormais disponibles.
Le contrôle est presque automatique: lors de chaque check-up, le pédiatre mesure la taille de l’enfant, place une croix dans le carnet de santé et compare sa croissance à une courbe standardisée, appelée percentile. Un enfant situé au 50ᵉ percentile a exactement la taille moyenne de ses camarades du même âge. S’il se trouve sous le 3ᵉ percentile, cela signifie que 97% des enfants de son âge sont plus grands que lui. Tant qu’un enfant reste, jusqu’à la puberté, dans le même couloir de croissance – soit à environ dix points de percentile au-dessus ou au-dessous de sa courbe de référence –, tout est généralement considéré comme normal.
L’article