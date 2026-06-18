Philippe Nantermod et Jean-Luc Addor vont quitter Berne. Image: Keystone

Clap de fin pour deux stars de la politique valaisanne

Philippe Nantermod (PLR) et Jean-Luc Addor (UDC) vont quitter le Conseil national.

Plus de «Suisse»

Philippe Nantermod et Jean-Luc Addor s'apprêtent à mettre un terme à leur carrière politique sous la Coupole. Selon le Nouvelliste, les deux ténors valaisans vont quitter prochainement le Conseil national.

L'élu PLR arrêtera à la fin de l'actuelle législature. Pour ce qui est de l'UDC, il a indiqué qu’il ne sera pas à disposition de son parti pour un quatrième mandat, relate le quotidien valaisan.

Il avaient tous deux été élus en 2015. (jzs)