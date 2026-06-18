Clap de fin pour deux stars de la politique valaisanne
Philippe Nantermod (PLR) et Jean-Luc Addor (UDC) vont quitter le Conseil national.
Philippe Nantermod et Jean-Luc Addor s'apprêtent à mettre un terme à leur carrière politique sous la Coupole. Selon le Nouvelliste, les deux ténors valaisans vont quitter prochainement le Conseil national.
L'élu PLR arrêtera à la fin de l'actuelle législature. Pour ce qui est de l'UDC, il a indiqué qu’il ne sera pas à disposition de son parti pour un quatrième mandat, relate le quotidien valaisan.
Il avaient tous deux été élus en 2015. (jzs)
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