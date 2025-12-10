Et vous, la raclette au ketchup, vous avez essayé? keystone / shutterstock (montage)

Ce PLR valaisan mange sa raclette avec du ketchup: il s'explique



On a lu que Philippe Nantermod mangeait sa raclette avec du ketchup. On lui a posé la question. S'en est suivi la meilleure interview de ma carrière de journalistique politique.

Enfer et damnation! Dans un récent billet publié dans Le Temps, le conseiller national valaisan Philippe Nantermod (PLR) évoque le récent «scandale» de la raclette végane. Et à la fin de celui-ci, histoire de soulever une petite polémique piquante, il avoue apprécier de manger sa raclette... avec du ketchup.

On était obligés de lui envoyer un petit message.

Alexandre Cudré Bonjour. Une source très fiable (vous-même) nous a soufflé que vous mangez la raclette avec du ketchup. C'est une info qui pourrait bouleverser l’équilibre géopolitique du Valais. Est-ce un goût avant-gardiste ou l'envie de vivre dangereusement en terres valaisannes?

Philippe Nantermod En un mot: est-ce que vous avez essayé?

Non, je plaide coupable.

Je trouve que c’est un goût amusant. La raclette habituelle c’est très bon, sans discussion. Mais avec le ketchup, c’est autre chose. Ça me rappelle des goûts d’enfance. Le mélange fromage-ketchup on le trouve aussi dans les hamburger par exemple, et ça va bien. Le ketchup apporte une acidité douce (plus que le cornichon) qui mérite d’être essayée. Ce qui est pénible c’est qu’on en a plein l’assiette après. Alors il faut savoir s’arrêter.

Le burger, bon argument. Un pied dans le Valais, l'autre au Texas?

C’est un peu l’expression culinaire de la liberté individuelle si chère aux libéraux.

Et avec la mayo, tenté?

J’ai dû essayer. Mais ça m’a moins marqué. Ajouter de l’huile sur de la raclette, ce n'est quand même pas très créatif.

Sinon, vous n'avez pas suivi le trend huîtres-Red Bull?

A chaque fois que l'on mange ça, un chef étoilé meurt quelque part dans le monde. Heureusement que l'on n'a pas de canton dont l'huitre est le plat traditionnel.

Renseignez-vous, certains cautionnent. J’ai pas essayé encore mais je suis tenté.

Je ne sais pas, peut-être qu'un restaurant à Berne ose le faire. Pareil pour la raclette au ketchup.

Je sais pas quelle genre de raclette on sert à Berne. Mais si le ketchup est bon...

Sur ces bons mots, le conseiller national est — eh bien — retourné bosser au Conseil national. Et oui, c'est la session d'hiver, ces jours-ci.