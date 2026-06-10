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Plus de 40% des Suisses considèrent Trump comme un rival

Les Suisses changent progressivement d'avis sur Trump

Un nouveau sondage montre une nette progression de la méfiance envers le président américain depuis son retour à la Maison-Blanche.
10.06.2026, 11:3410.06.2026, 11:34

Les offensives du président américain Donald Trump sur les droits de douane ou contre l'ordre international rebutent de plus en plus les Suisses. Selon un sondage avant le sommet du G7 d'Evian (F), plus de 40% le voient désormais comme un rival ou un adversaire.

Depuis novembre 2024, mois de l'élection de Donald Trump, la courbe des Suisses qui se méfient du président américain n'a cessé d'augmenter. Désormais, 25,8% le considèrent comme un adversaire, en progression de 5 points en six mois, selon ce sondage mené en mai pour le Conseil européen des Affaires étrangères (ECFR), dévoilé mercredi.

President Donald Trump talks with reporters before boarding Air Force One at John F. Kennedy International Airport in New York, early Tuesday, June 9, 2026. (AP Photo/Mark Schiefelbein) Donald Trump
Les Suisses sont de plus en plus critiques envers Trump.Keystone

Cette portion a pris le pas sur ceux qui estiment seulement que c'est un rival, désormais à environ 15%. Les deux étaient autour de 20% en novembre dernier.

Et les Suisses qui parlent de Donald Trump comme un allié ou un partenaire restent la part la plus importante, à 45,4%. Mais ils étaient encore plus de 53% il y a six mois. Les partisans d'une alliance sont stables à 7,9%. Les défenseurs d'un partenariat reculent, désormais à un peu plus de 37%. (jah/ats)

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