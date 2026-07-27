averses éparses20°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Explosion dans cette célèbre épicerie de Vevey

Explosion dans l&#039;épicerie Le Syrien à Vevey (image d&#039;archives)
L’épicerie-kebab Le Syrien existe depuis 25 ans sur la place Scanavin, à Vevey (image d'archives).Image: DR

Une explosion fait des blessés dans cette célèbre épicerie romande

Un incendie est survenu dimanche dans un établissement emblématique de Vevey (VD). Quatre blessés sont à déplorer.
27.07.2026, 06:2127.07.2026, 06:51

Bien connu sur la Riviera vaudoise, l’épicerie-kebab Le Syrien a été le théâtre d'une explosion dimanche après-midi dans le centre de Vevey (VD). Selon 24 heures, la détonation, suivie d'un incendie, s'est produite vers 15h45 à la suite d'une fuite de gaz.

Quatre blessés sont à déplorer. Il s'agit de membres du personnel et de la famille gérant l'établissement, relate le quotidien vaudois. L'un d'eux, grièvement touché, a été hospitalisé au CHUV.

Un «acte de barbarie» de Constantin dénoncé dans cette ville romande

La fuie de gaz est vraisemblablement «survenue accidentellement lors de la manipulation d’une bonbonne», explique un porte-parole de la police cantonale vaudoise, joint par 24 heures. L'incendie a dégagé un imposant panache de fumée grise visible loin aux alentours.

Le feu a été maîtrisé près d'une heure plus tard. L'immeuble n'a pas dû être évacué. (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un ex-député UDC accusé de viols aggravés et tentatives de meurtre
10
Un ex-député UDC accusé de viols aggravés et tentatives de meurtre
«Pas de bonnes nouvelles»: voici ce que la météo réserve aux Suisses
1
«Pas de bonnes nouvelles»: voici ce que la météo réserve aux Suisses
Le Club alpin appelle à une «vigilance accrue» en haute montagne
Le Club alpin appelle à une «vigilance accrue» en haute montagne
Paléo compte sur lui pour se prémunir d&#039;une catastrophe naturelle
Paléo compte sur lui pour se prémunir d'une catastrophe naturelle
de Margaux Habert
Thèmes
Des chevaux fuient les incendies en France
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ex-élu UDC accusé de viols: une étudiante met la pression sur Berne
La Suisse ne fait pas partie de Medusa, un réseau international chargé d'enquêter sur les cas de viols sous soumission chimique. Une étudiante veut changer cette situation et fait désormais le buzz sur les réseaux sociaux.
«Est-ce que quelqu'un va enfin faire quelque chose?». Voilà la question que s'est posée Milena Keiser, une étudiante en sociologie bâloise, après les révélations concernant l'ex-élu UDC argovien, accusé d'avoir notamment violé sa femme et la fille de cette dernière par soumission chimique.
L’article