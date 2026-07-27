L’épicerie-kebab Le Syrien existe depuis 25 ans sur la place Scanavin, à Vevey (image d'archives). Image: DR

Une explosion fait des blessés dans cette célèbre épicerie romande

Un incendie est survenu dimanche dans un établissement emblématique de Vevey (VD). Quatre blessés sont à déplorer.

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Bien connu sur la Riviera vaudoise, l’épicerie-kebab Le Syrien a été le théâtre d'une explosion dimanche après-midi dans le centre de Vevey (VD). Selon 24 heures, la détonation, suivie d'un incendie, s'est produite vers 15h45 à la suite d'une fuite de gaz.

Quatre blessés sont à déplorer. Il s'agit de membres du personnel et de la famille gérant l'établissement, relate le quotidien vaudois. L'un d'eux, grièvement touché, a été hospitalisé au CHUV.

La fuie de gaz est vraisemblablement «survenue accidentellement lors de la manipulation d’une bonbonne», explique un porte-parole de la police cantonale vaudoise, joint par 24 heures. L'incendie a dégagé un imposant panache de fumée grise visible loin aux alentours.

Le feu a été maîtrisé près d'une heure plus tard. L'immeuble n'a pas dû être évacué. (jzs)