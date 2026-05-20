La réintégration de la directrice de la Comédie a été refusée

Le Conseil municipal de la Ville de Genève a adopté mercredi soir, après trois heures de débats, une motion visant à sortir de la crise à la Comédie. Voulue par la commission des arts et de la culture (CARTS), la demande de réintégration pure et simple de la directrice du théâtre a été supprimée du texte.

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Suite aux révélations de la Tribune de Genève en octobre dernier sur le management «toxique» de Séverine Chavrier, selon des accusations anonymes, le MCG avait déposé une motion visant à faire toute la lumière sur la situation. La commission des arts et de la culture (CARTS), qui a auditionné vingt personnes, a rendu le 7 mai un rapport avec de nouvelles demandes qui ne sont toutefois pas contraignantes pour l'exécutif municipal.

Principal ajout: une demande de réintégration de la directrice.

Mercredi soir, le Conseil municipal de la Ville de Genève a adopté, après trois heures de débats très tendus, une motion visant à sortir de la crise. La demande de réintégration pure et simple de la directrice du théâtre a été supprimée du texte.

Séverine Chavrier avait été déchargée de ses fonctions opérationnelles en novembre par la Fondation d'art dramatique (FAD), qui chapeaute la Comédie de Genève et le Théâtre Le Poche. La FAD avait ensuite décidé de ne pas reconduire son mandat qui se termine en juin 2027, puis annoncé, le 8 mai, mettre un terme aux rapports de travail sur la base des conclusions d'un audit externe.

Le résumé des débats ici: Crise à la Comédie de Genève: le conseil municipal a lâché les coups

(ats)