Le financement de l'armée fait réagir à Berne. Keystone

Le Conseil fédéral ajuste sa stratégie pour financer l'armée

L'augmentation de la TVA pour financer l'armée sera moins haute que prévue, mais aussi valable plus longtemps.

Plus de «Suisse»

Face aux critiques, le Conseil fédéral réduit la hausse de la TVA qu'il prévoyait pour financer l'armée. L'augmentation devrait être de 0,5 point de pourcentage et non de 0,8 comme initialement prévu. Au lieu de 10 ans, elle sera valable durant 12 ans.

Un deuxième système de défense annoncé

Dans le même temps, les négociations en vue de l'achat d'un deuxième système de défense sol-air ont débuté avec la France, Israël et la Corée du Sud, écrit le Conseil fédéral. En parallèle, les paiements destinés à l'achat du Patriot reprennent afin de ne pas compromettre l'achat du F-35.

L'achat d'un deuxième système est nécessaire en raison du retard de livraison de plusieurs années du système américain. Il doit également réduire la dépendance vis-à-vis d'un seul fournisseur.

Les trois pays en lice proposent des systèmes qui répondent «en principe aux exigences militaires». Le futur fabricant devra produire les missiles balistiques et les systèmes de conduite en Suisse ou en Europe. La disponibilité rapide et garantie sera également prise en compte.

(ats/acu)