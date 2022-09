Le plus haut parc éolien d'Europe, situé au bord du lac Griessee, près du col du Nufenen. image: KEYSTONE

5 parcs éoliens suisses peuvent être construits, mais il y a un problème

Le tribunal fédéral a approuvé cinq parcs éoliens, dont plusieurs en Romandie. Mais il manque encore les permis de construire et pourtant ils doivent être construits rapidement, le milieu fait pression.

Othmar von Matt / ch media

L'Autriche compte 1307 éoliennes, la Bavière 1241, le Bade-Wurtemberg 779, la Rhénanie-Palatinat 1791. Et la Suisse, combien en a-t-elle? 41. Peu, donc, en comparaison internationale. Cela s'explique par le fait que les projets d'énergie éolienne sont systématiquement combattus, notamment par l'Association suisse pour un paysage libre.

En fait, le Tribunal fédéral a approuvé les plans d'affectation de cinq parcs éoliens d'une capacité de production de 162 gigawattheures. Mais ces cinq parcs ne peuvent pas être construits: ils doivent encore obtenir un permis de construire, qui peut être contesté jusqu'au Tribunal fédéral.

Les installations suivantes sont concernées: quatre éoliennes sur le Grenchenberg, huit dans le parc éolien lausannois Eoljorat Sud, six dans le parc éolien Sur Grati (VD), deux à Charrat (VS) et sept sur le domaine skiable de Crêt-Meuron (NE).

La conseillère nationale du centre Priska Wismer-Felder veut changer cela. Cette agricultrice est vice-présidente de Swiss Eole, l'association pour la promotion de l'énergie éolienne. Elle a déposé lundi une proposition à la Commission de l'environnement (Ceata) du Conseil national. La commission discutera ensuite de l'offensive solaire dans les Alpes, déclarée urgente par le Conseil des Etats,jeudi dernier. Elle devrait être adoptée par le Parlement au cours de cette session.

Une décision du Tribunal fédéral devrait suffire

Priska Wismer-Felder veut pour cela modifier l'article 71a de l'arrêté fédéral urgent. Il règle les dispositions transitoires relatives à la production d'énergie supplémentaire. Le Conseil des Etats l'a limité au photovoltaïque.

La conseillère nationale du centre veut l'étendre à toutes les énergies renouvelables et en particulier à l'énergie éolienne. Elle assène:

«Si le Tribunal fédéral a approuvé le plan d'affectation d'un projet éolien, celui-ci doit pouvoir être construit»

Ainsi, tous les éléments essentiels du parc éolien seraient définis et la compatibilité avec l'environnement serait vérifiée. Elle ne comprend pas que le permis de construire puisse lui aussi faire l'objet d'un recours. «On ne fait que regarder si la construction est vraiment conforme au plan d'affectation.»

Wismer-Felder souligne que la possibilité de faire opposition jusqu'au Tribunal fédéral doit être maintenue pour le plan d'affectation. La procédure serait accélérée, sans, toutefois, empêcher le droit de regard de la commune, du canton et des associations environnementales.

Aujourd'hui, de telles procédures peuvent durer jusqu'à 20 ans. C'est pourquoi la ministre de l'Environnement, Simonetta Sommaruga, travaille également sur une loi qui accélère la construction de nouvelles installations hydrauliques, éoliennes et solaires. Mais cette législation ne s'applique qu'aux nouveaux projets. L'Union européenne prend également les devants: on veut à l'avenir mener à bien les autorisations pour les projets d'énergie éolienne en deux ans.

Wismer-Felder compare la force de l'éolienne face au solaire

«Il n'est pas étonnant que la crise fasse maintenant remonter à la surface tous les projets qui ont été empêchés dans le domaine de l'énergie éolienne, de la géothermie, de la biomasse et de l'énergie hydraulique», explique Priska Wismer-Felder.

La conseillère nationale du Centre veut faire construire immédiatement les parcs éoliens approuvés par le Tribunal fédéral. image: keystone

La politicienne connaît la situation de l'intérieur. Elle est à la tête d'un projet citoyen qui prévoit l'installation de trois éoliennes sur le Stierenberg, à 872 mètres d'altitude. «Notre projet ne bénéficierait pas de ma demande», souligne-t-elle – car il n'en est qu'au stade de la planification.

Les trois installations sur 18 000 mètres carrés produiraient 20,7 gigawattheures d'électricité par an, dont 14 en hiver. A titre de comparaison, le projet Gondosolar à Gondo, où une installation solaire au sol de haute altitude est prévue sur 100 000 mètres carrés, ne produirait que 23,3 gigawattheures d'électricité, dont 13 en hiver. Priska Wismer-Felder explique:

«En comparaison au photovoltaïque, l'énergie éolienne nécessite nettement moins d'espace»

Mais surtout, elle fournit les deux tiers du rendement pendant le semestre d'hiver, une période critique. «Notre projet répond à un intérêt national», dit-elle. Or, il trouve une forte résistance. «Une initiative communale veut empêcher l'énergie éolienne en créant une zone protégée.»

Les défenseurs de l'environnement se jettent dans la bataille

L'Association suisse pour un paysage libre, qui lutte contre les éoliennes, observe cette évolution avec inquiétude. «Nous regrettons que le Parlement fasse maintenant des interventions orchestrées pour une coupe totale de la protection de l'environnement», déclare son président Elias Meier:

«En ce qui concerne les éoliennes, celles de 250 mètres de haut causent des dégâts massifs en Suisse. De plus, notre pays est le moins venté d'Europe.»

L'énergie éolienne n'est produite que lorsqu'il y a du vent en Europe. «S'il n'y a pas de vent, il faut du gaz ou du pétrole», dit Meier. «Cela ne fait qu'aggraver la crise.»

Traduit de l'allemand par Tanja Maeder