Le président sortant des Vert-e-s appelle à poursuivre la lutte

Balthasar Glättli, président des Vert-e-s suisses sur le départ, a appelé sa base à rester unie dans la lutte pour le climat. Il s'est exprimé devant les délégués rassemblés samedi à Lucerne.

Le président sortant pendant l'assemblée des délégués qui s'est tenue à Lucerne. Keystone

«2023, l'année la plus chaude est derrière nous. Et la prochaine a probablement commencé. Le climat a besoin des Verts maintenant plus que jamais», a déclaré Balthasar Glättli. Il a démissionné de son poste après le mauvais score de son parti aux dernières élections fédérales.

Le Zurichois a plaidé pour la loi visant à développer les énergies renouvelables afin d'atteindre l'objectif de zéro émission net de CO2. Avec l'initiative solaire, l'énorme potentiel de l'énergie photovoltaïque devrait enfin être entièrement exploité à l'avenir.

Se disant préoccupé par le renforcement des partis d'extrême droite dans de nombreux pays, le président de la formation nationale a par ailleurs dressé un tableau plutôt sombre de la situation mondiale:

«Il n'y a pas que le climat et la nature qui sont en crise, des guerres et des conflits marquent le quotidien d'innombrables personnes» Balthasar Glättli

Les Verts avec le deuxième meilleur résultat de leur histoire, ont une responsabilité. Le parti est l'alternative à la folie des grandeurs, selon l'Alémanique. Il prône une politique environnementale qui respecte la nature et ses limites.

Le président sortant a souligné les succès de la dernière législature, dont l'élaboration de la loi sur la protection du climat et la lutte pour un droit pénal moderne en matière de violences sexuelles. (vz/ats)