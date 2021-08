Initiative de responsabilité environnementale

Elle demande «un changement fondamental de notre système économique» et que la Suisse respecte les« «limites planétaires», soit les «neuf domaines dont dépend la stabilité du système terrestre», selon Le Temps, et quatre d’entre elles (le réchauffement climatique, l’érosion de la biodiversité, la perturbation du cycle de l’azote et du phosphore) sont déjà dépassées. La récolte de signature a débuté ce mardi.



Initiative sur les glaciers

Elle demande de «mettre fin à l'ère des combustibles fossiles» et veut ancrer les objectifs de l'accord de Paris sur le climat dans la Constitution. Elle a abouti en décembre 2019 et le Conseil fédéral y propose un contre-projet direct (il devrait être soumis au peuple en même temps que l’initiative).



Initiative paysage, «contre le bétonnage de notre paysage»

Elle demande de «mettre un terme au bétonnage croissant de nos terres cultivées et pose des limites claires au boom de la construction hors zones à bâtir». Elle a abouti en décembre 2020.



Initiative biodiversité, pour l’avenir de notre nature et de notre paysage

Elle demande d’inscrire dans la Constitution de garantir «la diversité de la nature, des paysages et du patrimoine bâti». Elle a abouti en octobre 2020.



Dans les cantons, on peut citer une initiative genevoise qui s’attaque aux émissions de CO2 par le trafic ou les nombreux textes qui réclament des transports publics gratuits, notamment pour renforcer le transport modal.