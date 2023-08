Cette socialiste a fait un doigt d’honneur au drapeau suisse

Quelques jour après celle des Jeunes UDC, une nouvelle polémique liée à l'étendard national ébranle le monde politique suisse: une militante socialiste a partagé un cliché d'elle faisant un droit d'honneur devant le drapeau rouge et blanc, au beau milieu du 1er Août.

Plus de «Suisse»

Les polémiques, comme les malheurs, ne viennent jamais seules. Alors que l'opinion publique se remettait du coup d'éclat des Jeunes UDC sur les drapeaux LGBT à Berne durant le 1er août, autour d'une schubling ou d'une saucisse vegan, une nouvelle provocation — et pas des moindres — visant le drapeau suisse cette fois-ci, a enflammé la toile durant la journée.

Le grand doigt d'honneur de la jeune socialiste au drapeau national n'est pas passé inaperçu sur les réseaux. instagram

Il fallait, en effet, aller voir à l'opposé du spectre politique. Mathilde Mottet, militante des jeunes socialistes, pose avec un doigt d'honneur bien évident devant le drapeau suisse, le jour de la fête nationale. Son action est accompagnée d'un long texte dénonçant pêle-mêle une Suisse «basée sur l'exclusion des personnes» qui «finance des tabassages aux frontières de l'Europe» ou encore «fiche et arrête les militants du climat», etc.

«Tous ces drapeaux suisses, ça me donne envie de gerber» Mathilde Mottet, Jeunesse socialiste

Au comité des Femmes socialistes suisses

Il ne s'agit d'ailleurs pas de n'importe quelle membre, puisque Mathilde Mottet était vice-secrétaire centrale au sein du comité de la Jeunesse socialiste jusqu'au 1ᵉʳ juillet dernier et siège au comité directeur des Femmes socialistes suisses. Interrogée par Blick mardi, elle persiste et signe:

«J'assume mon doigt d'honneur au drapeau suisse» Mathilde Mottet, Jeunesse socialiste

Son message n'aura pas manqué de faire réagir. Son compatriote valaisan, le conseiller national UDC Jean-Luc Addor a écrit sur Instagram: «Il a ceux qui aiment la Suisse, et il y a ceux qui ne l'aiment pas. Vous avez le choix cet automne», a-t-il partagé en taguant divers comptes associés à l'UDC et au PS.

Le coup des Jeunes UDC 👇 «Censure et décadence»: le coup d'éclat des Jeunes UDC qui indigne

Mathilde Mottet a réagi en écrivant: «J'ai énervé les fachos». Le politicien n'est pourtant pas le seul à avoir être agacé ou blessé par son doigt d'honneur. De nombreux commentaires ont fleuri et la principale intéressée assure même qu'elle va déposer plusieurs plaintes pénales pour injures et menaces.

Que pensez-vous de l'acte de cette militante? C'est odieux, et en plein 1er Août, en plus. Une honte! Mais... pourquoi...? Elle a raison: la Suisse est xénophobe, sexiste, et j'en passe. On emmerde le drapeau!

«Le mythe national est un enjeu politique sérieux»

Ces deux polémiques très chaudes suivent d'ailleurs d'autres, plus locales. L'une, à Genève, concernait une affiche du 1er août, qu'il fallait scruter des yeux attentivement pour y voir un drapeau national. Et dans le canton de Lucerne, des activistes de gauche sont allés détourner un drapeau géant à flanc de falaise avec une banderole où était écrit «les frontières tuent».

L'affiche en question, à Genève. Le drapeau suisse est en bas à droite. Dans la main du renard. Sur la tortue.

Alors, que se passe-t-il avec le drapeau suisse? Pour tenter d'y voir plus clair, nous avons passé un coup de fil au politologue René Knüsel, professeur honoraire à l'Unil.

Pourquoi autant de tensions autour du drapeau suisse?

René Knüsel: Il y a des polémiques sur la fête nationale qui ressortent régulièrement. Mais concernant le drapeau, c'est particulièrement fort cette année. C'est le symbole autour duquel on se réfère et qui mobilise. Ce n'est pourtant pas le seul: l'hymne national, les feux sur les communes, le feu d'artifice. Ce qui est intéressant, c'est le moment choisi pour cette polémique: la Suisse célèbre sa fête nationale et on y fait valoir un certain nombre de symboles. C'est un élément solennel clé. En Suisse, le respect du drapeau n'est pas codifié dans la loi, mais cela existe dans d'autres pays et peut vous entraîner en prison.

«Le fait de brûler un drapeau, de commettre un autodafé, ce sont des choses très fortes»

Que pensez-vous de cette volonté d'insulter le drapeau sans ambages?

Ça me paraît une manière d'occuper le terrain médiatique et politique. Le mythe national est un enjeu politique extrêmement sérieux, et selon les époques et les années, est passe de la gauche à la droite. C'est une manière de prendre parti et de se distancier de ses opposants politiques. L'UDC s'est manifestée à Berne la semaine dernière et cela a entraîné des réactions. On pouvait pourtant s'attendre à ce que l'autre bord se mobilise.

«Il faut éviter qu'un camp occupe trop le terrain»

Que pensez-vous de l'action des Jeunes UDC à Berne?

L'UDC s'est instaurée comme la gardienne de ce genre de symboles. La ville de Berne, en légitimant d'autres types de drapeaux sur la base de l'évolution des mentalités, a subi la contestation des Jeunes UDC, dont le respect et la défense du drapeau lui permettent de mettre en avant cette «vraie» légitimité.

«C'est moins un attrait culturel qu'une identité politique qu'on essaie de valoriser»

Et voici la «réponse» des Jeunes socialistes, d'une certaine manière. C'est de bonne guerre politique, mais je pense que la polémique va s'éteindre.

Une autre polémique des Jeunes socialistes 👇 Cette affiche des Jeunes socialistes suisses passe mal

La base des partis de gauche semble pourtant se désintéresser des drapeaux nationaux et les conservateurs n'apprécient pas forcément les étendards LGBT. Assiste-t-on à un genre de «guerre froide des drapeaux»?

On essaie de s'emparer des symboles. C'est un moyen utilisé pour le combat politique. Les adversaires politiques vont choisir des drapeaux qui vont faire réagir l'autre bord, dans le but de choquer. Les mouvements plus conservateurs se ralliant autour du drapeau national permettent de mettre en avant la tradition et les valeurs du passé.



«Les manifestations syndicales, par exemple, font appel à des drapeaux, mais il ne sont pas suisses»

Historiquement, quelle est l'importance du drapeau?

Il y a des mouvements contradictoires. Le drapeau suisse, dont la création date du 19e siècle avec l'Etat fédéral, a longtemps été réservé à une forme officielle. On l'affichait lors de discours, etc. Son utilisation pour la fête populaire du 1ᵉʳ Août s'est développée avec le temps. Il ne faut pas oublier que ce jour n'est férié que depuis 1994. Un autre phénomène a pris en importance depuis les années 1980, en parallèle, c'est celle du sport, notamment en football. Les gens affichent leur préférence et leur identité, leur différence, à coup de drapeaux nationaux et du fait national.