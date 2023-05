Les socialistes sont-ils en voie de disparition à Berne?

Esther Friedli, ici avec son compagnon (et ex-présient de l'UDC), Toni Brunner, a chipé le siège socialiste à Saint-Gall après le départ de Paul Rechsteiners (en gris). Image: sda

Barbara Gysi n'a pas pu défendre le siège de Paul Rechsteiner dans le canton de Saint-Gall face à Esther Friedli. Il ne reste donc plus que six socialistes au Conseil des Etats. Et un renversement de la tendance aux élections d'automne est plutôt mal barré: d'autres figures de gauche se retirent.

Kari Kälin / ch media

Plus de «Suisse»

Le verdict est sans appel. Avec environ 25 000 voix d'avance, Esther Friedli (UDC) s'est imposée au second tour de scrutin. La compagne de l'ancien président de l'UDC, Toni Brunner, représentera désormais le canton de Saint-Gall au Conseil des Etats. La conseillère nationale socialiste Barbara Gysi n'a pas réussi à défendre le siège de Paul Rechsteiners, démissionnaire. L'affaiblissement de la gauche dans la Chambre des cantons se poursuit.

Nombreux départs

Les partis situés aux «extrêmes» de l'échiquier politique ont traditionnellement plus du mal à faire élire leurs candidats au Conseil des Etats. Ce sont ceux du Centre et du PLR qui dominent parmi les sénateurs. Pourtant, en 2015 encore, le PS se réjouissait d'un record historique: 12 sièges. Quatre ans plus tard, il en a perdu trois. Certes, aucun sortant n'a été évincé, mais les nouveaux élus n'ont pas réussi à combler le vide laissé par les nombreux départs.

Au milieu de la législature en cours, le Fribourgeois Christian Levrat – l'ex-président du parti socialiste –, a laissé son fauteuil au profit de la présidence de la Poste. C'est la centriste, Isabelle Chassot, qui a pris sa place. En avril, Marina Carobbio a été élue au Conseil d'Etat tessinois, son siège à Berne ne sera réoccupé qu'après les élections fédérales de l'automne. Après sa défaite dans le canton de Saint-Gall, le PS ne compte donc plus que six sièges au Conseil des Etats, soit le nombre le plus faible depuis 1999.

Nombre de sièges du PS au Conseil des Etats entre 1999 et 2023 La chambre haute compte 46 sièges au total

Pour le camp socialiste, les prochaines élections fédérales au «Stöckli» – comme on surnomme le Conseil des Etats en Suisse allemande –, seront aussi un test de stress, car des piliers comme Hans Stöckli (BE) et Roberto Zanetti (SO) se retirent. Dans le canton du Tessin également, la gauche ne bénéficiera plus de la prime au sortant: le camp bourgeois a de bonnes chances de réoccuper les deux sièges.

Hans Stöckli, un monument du Conseil des Etats s'en va. Image: KEYSTONE

Le camp socialiste ne veut rien lâcher

Le PS se montre toutefois combatif, sa porte-parole Lena Allenspach lance:

«Nous avons des candidates et des candidats forts qui sont prêts à prendre la relève. Nous allons tout faire pour que la petite chambre ne glisse pas encore plus vers la droite et devienne enfin plus progressiste.»

A ce titre, dans le canton de Vaud, par exemple, les chances sont bonnes de conquérir un nouveau siège avec la candidature de la star romande de politique et président de l'USS Pierre-Yves Maillard. Dans les cantons de Berne (Flavia Wasserfallen) et de Soleure (Franziska Roth), le parti tente de présenter des candidates prometteuses.

Pierre-Yves Maillard. Image: KEYSTONE

Le camp socialiste estime qu'une forte représentation au Conseil des Etats est d'importance, notamment en cette période, lorsqu'il s'agit de renforcer le pouvoir d'achat des gens, rappelle Allenspach. Par exemple, à ce titre, la Chambre haute n'a pas accepté de réduire la charge des primes d'assurance maladie. La porte-parole met en garde:

«Un nouveau glissement vers la droite rendrait nettement plus difficile la constitution d'une majorité pour de telles demandes.»

Traduit et adapté par Nicolas Varin