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Le ticket bourgeois est dévoilé à Fribourg

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La première est conseillère nationale et conseillère communale à Bulle, alors que le second est député et conseiller communal à Schmitten.Keystone

Le ticket bourgeois est dévoilé à Fribourg

Le Centre, le PLR et l'UDC ont officialisé samedi leurs cinq candidats au Conseil d'Etat fribourgeois. Leur objectif est de conserver la majorité bourgeoise à l'exécutif lors des élections de novembre.
11.07.2026, 15:0511.07.2026, 15:05

L'Entente fribourgeoise a présenté ses candidats à l'élection au Conseil d'Etat de novembre samedi à Posieux, à l'occasion d'un brunch à la ferme Zamofing. Le Centre, le PLR et l'UDC entendent conserver les cinq sièges qui leur confèrent une majorité à l'exécutif.

Le ticket formé de Marie-France Roth Pasquier, âgée de 58 ans, et Markus Julmy, 55 ans, devra maintenir les sièges centristes au gouvernement, les deux conseillers d'Etat sortants Jean-Pierre Siggen, 63 ans, et Olivier Curty, 54 ans, ne se représentant pas.

La première est conseillère nationale et conseillère communale à Bulle, alors que le second est député et conseiller communal à Schmitten. Le parti, plus grand groupe au Grand Conseil, constituera une liste avec le PLR et l'UDC qui, eux, y inscriront trois sortants.

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Le PLR partira ainsi avec Didier Castella, 56 ans, élu en 2018, et Romain Collaud, 41 ans, élu en 2021. De son côté, l'UDC a renouvelé sa confiance en Philippe Demierre, 57 ans, élu en 2021, après 25 ans d'absence du parti à l'exécutif. Le ministre de la santé préside en outre le Conseil d'Etat cette année.

Alliance de gauche

Les cinq candidats de l'Entente bourgeoise affronteront à gauche les 8 et 29 novembre, date du probable 2e tour, une alliance formée du Parti socialiste, des Vert-e-s et du Centre Gauche. Le PSF entend conserver au minimum le siège de Jean-François Steiert, 65 ans, qui ne se représente pas, après dix ans au gouvernement.

Le parti veut encore regagner le siège perdu en 2021, au profit des Vert-e-s, avec le départ d'Anne-Claude Demierre. La tâche reviendra à Lise-Marie Graden, 52 ans, préfète de la Sarine, à Kirthana Wickramasingam, 41 ans, députée et conseillère communale à Bulle, et à Stephanie Tschopp, 42 ans, conseillère communale à Schmitten.

Les trois femmes socialistes figureront sur la liste de l'alliance de gauche, dont l'ambition sera d'enlever trois des sept sièges de l'exécutif. Elles accompagneront la conseillère d'Etat vert-e-s sortante Sylvie Bonvin-Sansonnens, 54 ans, élue en 2021, chargée de la formation, et le député du Centre Gauche Vincent Pfister, 43 ans. (tib/ats)

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