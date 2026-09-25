Une manifestante pour le climat, le vendredi 25 septembre 2026 à Berne. Image: KEYSTONE

Des milliers de personnes se réunissent à Berne pour le climat

Plusieurs rassemblements ont eu lieu ce vendredi, dont un sur la place fédérale. Ils ont été organisés par l'alliance «Pas d'été à 50 degrés».

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Après cet été caniculaire, plusieurs milliers de personnes ont manifesté vendredi soir sur la Place fédérale à Berne en faveur d'une meilleure protection du climat. Des manifestants sont descendus dans la rue dans d'autres villes aussi.

Les rassemblements ont été organisés par l'alliance «Pas d'été à 50 degrés», qui regroupe plus de 100 organisations telles que l'Alliance pour le climat, Grève pour le climat, Greenpeace, Pro Velo, l'ATE ainsi que divers partis de gauche et écologistes.

A Berne, les manifestants ont réclamé la mise en œuvre immédiate de mesures efficaces de lutte contre la canicule et pour la protection du climat. La crise climatique doit être traitée d'urgence aux niveaux politique, financier, social et économique, a déclaré une intervenante de la Grève du climat.

Des personnes de tout âge se sont rassemblées sur la Place fédérale presque pleine. Après les discours, une manifestation à vélo et une table ronde étaient au programme. (ag/ats)