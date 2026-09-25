ciel clair15°
DE | FR
burger
Suisse
Politique

Des milliers de personnes se réunissent en Suisse pour le climat

Eine Klimademonstrantin haelt ein Schild mit der Aufschrift &quot;De la salade mais sans Roesti&quot;, an einer Demonstration, die auf den Klimawandel aufmerksam machen will unter dem Motto &quot;Kein ...
Une manifestante pour le climat, le vendredi 25 septembre 2026 à Berne.Image: KEYSTONE

Des milliers de personnes se réunissent en Suisse pour le climat

Plusieurs rassemblements ont eu lieu ce vendredi en faveur d'une meilleure protection du climat, dont un sur la place fédérale. Ils ont notamment été organisés par l'alliance «Pas d'été à 50 degrés».
25.09.2026, 19:2625.09.2026, 20:41

Après cet été caniculaire, plusieurs milliers de personnes ont manifesté vendredi soir sur la Place fédérale à Berne en faveur d'une meilleure protection du climat. Des manifestants sont descendus dans la rue dans d'autres villes aussi.

Entre 1500 et 2000 personnes manifestent pour le climat à Fribourg
Entre 1500 et 2000 personnes manifestent pour le climat à Fribourg

Les rassemblements ont été organisés par l'alliance «Pas d'été à 50 degrés», qui regroupe plus de 100 organisations telles que l'Alliance pour le climat, Grève pour le climat, Greenpeace, Pro Velo, l'ATE ainsi que divers partis de gauche et écologistes.

A Berne, les manifestants ont réclamé la mise en œuvre immédiate de mesures efficaces de lutte contre la canicule et pour la protection du climat. La crise climatique doit être traitée d'urgence aux niveaux politique, financier, social et économique, a déclaré une intervenante de la Grève du climat.

Des personnes de tout âge se sont rassemblées sur la Place fédérale presque pleine. Après les discours, une manifestation à vélo et une table ronde étaient au programme.

20 000 manifestants en Suisse alémanique et au Tessin

Dans plusieurs villes alémaniques et au Tessin, plus de 20 000 personnes ont également manifesté pour une meilleure protection du climat. La journée d'action a été organisée par une large alliance écologiste.

Ces manifestations font suite aux rassemblements de près de 20 000 personnes le week-end dernier en Suisse romande. Les participants protestent contre l'inaction, selon elles, des autorités politiques face à l'aggravation de la crise climatique. (ag/ats)

Plus d'articles sur le climat
Ce qu'on mange est nocif pour le climat: les conseils de Berne sont-ils utiles?
7
Ce qu'on mange est nocif pour le climat: les conseils de Berne sont-ils utiles?
de Alberto Silini
Face à la chaleur, la Suisse mise sur un goudron révolutionnaire
Face à la chaleur, la Suisse mise sur un goudron révolutionnaire
de Alberto Silini
Le ski menacé en Suisse: «Plus bas que 1500 mètres, ça va être difficile»
1
Le ski menacé en Suisse: «Plus bas que 1500 mètres, ça va être difficile»
de Michael Graber
Voici à quel point la consommation de charbon a explosé dans le monde
2
Voici à quel point la consommation de charbon a explosé dans le monde
de Carlo Natter
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
Un bruit assourdissant interrompt la rencontre entre Xi et Trump
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
L'incendie dans une usine dans le canton de Vaud est terminé
Un incendie s'est déclaré dans une usine de Lucens, dans le canton de Vaud. L'alarme a été déclenchée à 2h00 avant que le sinistre ne soit maîtrisé un peu plus tard.
Un incendie s'est déclaré dans une usine de fabrication de matériaux isolants à Lucens (VD) dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué la plateforme Alertswiss.
L’article