Entre 1500 et 2000 personnes manifestent pour le climat à Fribourg
Des centaines de personnes ont manifesté pour le climat dimanche à Fribourg dans le cadre du mouvement national «Pas d'été à 50 degrés» qui a vu près de 20 000 personnes battre le pavé à samedi Lausanne et Genève.
La manifestation est partie de la Porte de Morat en direction de l'Hôtel de Ville. La police a indiqué avoir dénombré 1500 personnes à l'arrivée à l'Hôtel de Ville. Les organisateurs ont de leur côté fait état de 2000 participants. Il s'agit de la plus grande manifestation pour le climat dans le canton de Fribourg depuis les grèves étudiantes pour le climat de 2019-2020, ont-ils souligné.
Respecter la loi sur le climat
Cette «marche pour le respect de la loi climat» envoie «un message clair à nos autorités», affirme Baptiste Béguin, co-coordinateur de la Coalition écologiste Fribourg dans un communiqué:
La loi adoptée en 2023 engage le canton de Fribourg à réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030. «Si quelques résultats ont déjà été obtenus, d’importants efforts restent à faire», souligne la Coalition écologiste Fribourg. (sda/ats)