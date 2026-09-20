Entre 1500 et 2000 personnes manifestent pour le climat à Fribourg

Une manifestation similaire avait eu lieu samedi à Lausanne (image d'illustration). Image: KEYSTONE

Après les manifestations de samedi dans la région lémanique, Fribourg a à son tour connu un rassemblement pour le climat dimanche.

Plus de «Suisse»

Des centaines de personnes ont manifesté pour le climat dimanche à Fribourg dans le cadre du mouvement national «Pas d'été à 50 degrés» qui a vu près de 20 000 personnes battre le pavé à samedi Lausanne et Genève.

A propos de ces manifestations 👇 «Pas de planète à 50 degrés!»: ils manifestent à Genève et Lausanne

La manifestation est partie de la Porte de Morat en direction de l'Hôtel de Ville. La police a indiqué avoir dénombré 1500 personnes à l'arrivée à l'Hôtel de Ville. Les organisateurs ont de leur côté fait état de 2000 participants. Il s'agit de la plus grande manifestation pour le climat dans le canton de Fribourg depuis les grèves étudiantes pour le climat de 2019-2020, ont-ils souligné.

Respecter la loi sur le climat

Cette «marche pour le respect de la loi climat» envoie «un message clair à nos autorités», affirme Baptiste Béguin, co-coordinateur de la Coalition écologiste Fribourg dans un communiqué:

«La loi cantonale sur le climat doit être respectée et de nouvelles mesures doivent être prises pour diminuer significativement nos émissions de CO2»

La loi adoptée en 2023 engage le canton de Fribourg à réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030. «Si quelques résultats ont déjà été obtenus, d’importants efforts restent à faire», souligne la Coalition écologiste Fribourg. (sda/ats)