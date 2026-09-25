Le peuple suisse se prononcera dans les urnes dimanche. Image: keystone/watson

Ce qu’il faut savoir avant les votations de dimanche

La Suisse se prononce dimanche sur deux objets fédéraux: l’initiative sur la neutralité et celle sur l’alimentation. De quoi s’agit-il exactement? Qui a dépensé combien pour la campagne? Et que disent les sondages avant le scrutin? Voici ce qu’il faut savoir.

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Le peuple suisse se prononcera dimanche dans les urnes sur deux objets fédéraux. Il votera d’une part sur l’initiative sur la neutralité et, d’autre part, sur l’initiative sur l’alimentation. Voici toutes les informations à connaître avant le scrutin.

Initiative sur la neutralité

Difficile de manquer les affiches des initiants de l’initiative sur la neutralité. Image: Keystone

De quoi s’agit-il?

La neutralité suisse est déjà inscrite dans la Constitution. Cette initiative soutenue par l’UDC veut désormais renforcer son ancrage. Elle prévoit d’ajouter que la neutralité est «perpétuelle» et «armée». La Suisse devrait également s’engager à ne rejoindre aucune alliance militaire tant qu’elle n’est pas attaquée. Elle ne devrait par ailleurs pas s’associer aux sanctions de l’Union européenne (UE) contre d’autres Etats. La vidéo ci-dessous explique concrètement ce que cela impliquerait:

Vidéo: watson

Financement de la campagne

Les partisans de l’initiative sur la neutralité sont ceux qui ont investi le plus d’argent dans la campagne, avec environ 3,84 millions de francs. Les opposants au texte ont pour leur part déclaré des financements à hauteur de 1,67 million de francs, selon les données du Contrôle fédéral des finances (CDF).

Plus de deux millions de francs de la campagne en faveur de l’initiative proviennent de Christoph Blocher et 1,3 million de Pro Suisse. L’UDC a mis 50 000 francs à disposition. Dans le camp adverse, le lobby économique Economiesuisse apporte la plus importante contribution, avec 1,2 million de francs. S’y ajoutent les fonds du Parti socialiste (PS), à hauteur de 367 000 francs, et d’Opération Libero, avec 100 000 francs.

Ce que disent les sondages

L’initiative de l’UDC a rencontré des difficultés dans tous les sondages. Lors des enquêtes réalisées en août, elle obtenait certes une majorité dans deux cas, mais plus le scrutin approchait, plus le camp du non progressait. Lors de la deuxième vague d’enquêtes des trois instituts de sondage, le non dépasse nettement les 60%.

Comme le montre le sondage de YouGov Suisse du 15 septembre, les arguments selon lesquels l’initiative serait isolationniste et inutile ont particulièrement convaincu ses opposants. Ses partisans estiment, à l’inverse, qu’elle permettrait de renforcer la neutralité.

Les résultats

Ils seront disponibles ici dimanche dès midi.

Initiative sur la neutralité Dépouillés: 0/26 | Etat: Résultats encore inconnus 0 cantons 0 cantons Cantons

Communes

Initiative sur l’alimentation

L’initiative sur l’alimentation veut orienter davantage l’agriculture suisse vers les denrées végétales. Image: keystone

De quoi s’agit-il?

Cette initiative demande que la Suisse produise davantage de denrées alimentaires destinées à sa propre consommation sur son territoire. L’objectif est que 70% de la consommation soit couverte par des aliments produits en Suisse. Pour y parvenir, l’agriculture suisse devrait davantage miser sur les denrées végétales et moins sur les produits d’origine animale.

Financement de la campagne

Pour l’initiative sur l’alimentation, le camp du non a budgétisé 1,63 million de francs, selon le CDF. La campagne contre le texte est principalement soutenue par des associations de l’industrie de la viande et du lait, ainsi que par Gallosuisse et l’Union suisse des paysans (USP). L’association «Une eau propre pour tous», à l’origine de l’initiative populaire, a de son côté annoncé un budget de 720 000 francs.

Ce que disent les sondages

L’initiative sur l’alimentation est elle aussi en difficulté à l’approche du scrutin. Comme celle sur la neutralité, elle recueille un rejet nettement supérieur à 60% dans les enquêtes des trois instituts de sondage. «En l’état actuel, l’initiative sur la neutralité comme celle sur l’alimentation risquent d’être nettement rejetées dans les urnes», écrivait YouGov Suisse à la mi-septembre à propos des résultats.

Interrogée sur les arguments en faveur d’un rejet de l’initiative, une grande partie des personnes sondées a indiqué considérer le texte comme trop extrême.

Les résultats

Ils seront disponibles ici dimanche dès midi.

Initiative sur l’alimentation Dépouillés: 0/26 | Etat: Résultats encore inconnus 0 cantons 0 cantons Cantons

Communes

(kek/hun avec du matériel de l'ats)