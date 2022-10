Après s'être présenté sans succès au Conseil des Etats en 2015, Hans-Ueli Vogt veut maintenant entrer au Conseil fédéral. image: KEYSTONE

Pourquoi l'UDC Hans-Ueli Vogt est une menace pour l'establishment politique

L'ancien conseiller national zurichois veut entrer au Conseil fédéral. Cela comporte des chances et des risques, et ce pour tous les camps politiques.

Petar Marjanović

L'UDC zurichoise y est donc parvenue à son tour. Après de longues recherches et de nombreux refus, le parti cantonal a trouvé en Hans-Ueli Vogt un politicien pour succéder à Ueli Maurer au Conseil fédéral. Un politicien qui, justement, a démissionné du Conseil national l'année dernière, presque dégoûté de la politique.

Hans-Ueli Vogt et ses collègues de parti ont toutefois rendu sceptiques les journalistes invités mercredi matin: le politicien pense-t-il vraiment ce qu'il dit ou s'agit-il simplement d'une candidature pour la «galerie», afin de pouvoir prétendre que l'UDC zurichoise tient vraiment à un Conseil fédéral équilibré? Et a-t-il vraiment une chance contre Albert Rösti, qui est partout apprécié?

Quelle que soit la réponse à ces questions dans les semaines à venir, Hans-Ueli Vogt reste l'un des hommes politiques les plus passionnants de l'UDC. Il n'est pas seulement juriste et politicien sans mandat, il est aussi, de par son caractère, quasiment l'antithèse du politicien classique de l'UDC. Hans-Ueli Vogt est certes décrit comme «tête en l'air», mais personnellement, il se montre hédoniste et presque émotionnel. Sur le plan politique, il est assez fidèle au programme de son parti, sans pour autant jouer les imbéciles, les trolls ou les provocateurs sur le plan rhétorique.

Des caractéristiques contradictoires mais qui ont valu à Hans-Ueli Vogt le respect nécessaire au sein de son parti: il a été la figure de proue et le cerveau derrière l'échec de l'initiative pour l'autodétermination et a dominé pour l'UDC le débat autour du pacte de l'ONU sur les migrations. Il a défendu ces positions comme il en avait l'habitude, en tant que professeur de droit et conférencier renommé: toujours de manière réfléchie et avec une analyse de l'avoir et du devoir. On l'a donc cru quand il a dit que l'ordre juridique, les traités internationaux et le droit international étaient importants pour lui et qu'il ne voulait que les réformer.

Cela a donné un grand avantage à son parti car Hans-Ueli Vogt n'était pas un adversaire facile dans les débats. Celui qui voulait se battre en duel contre lui devait bien se préparer pour ne pas se faire écraser, autant dans le domaine de la politique étrangère que dans celui de l'économie.

Si la direction du parti soutient effectivement Hans-Ueli Vogt et l'élit le 7 décembre au gouvernement national, ce sera une grande victoire pour l'UDC. Il serait un conseiller fédéral fort sur le plan technique, capable de fournir lui-même les arguments nécessaires à la politique de l'UDC, sans devoir recourir à son équipe de conseillers pour chaque détail. Et il pourrait le faire de manière crédible ─ ce qui n'a pas toujours été le cas du conseiller fédéral démissionnaire Ueli Maurer. Chez lui, on ne savait souvent pas quel rôle il jouait, quels intérêts il représentait et s'il prenait vraiment sa fonction et la réputation de sa fonction au sérieux.

Hans-Ueli Vogt en 2015. image: KEYSTONE

Si l'UDC veut faire avancer sa politique tout en affaiblissant ses adversaires, Hans-Ueli Vogt serait donc le candidat idéal. Il serait le brave et intelligent partisan de la ligne dure. Et surtout, il serait ce que la gauche et le centre politique souhaiteraient sans doute pour eux-mêmes: le premier conseiller fédéral ouvertement homosexuel.

Mais Hans-Ueli Vogt présente aussi un grand risque, sur lequel les adversaires de l'UDC peuvent compter: le politicien «tête en l'air» écoute quand il s'agit de la cause. Et il se laisse convaincre par de bons arguments, de sorte qu'il est prêt à mener le combat contre son propre parti. C'est ce qui s'est passé en 2018 lors de la révision du droit de la société anonyme: il voulait devenir porte-parole de la commission, ce contre quoi ses collègues de l'UDC sont montés aux barricades.

La dispute ─ c'est ce que l'on raconte encore aujourd'hui ─ s'est tellement envenimée que Hans-Ueli Vogt en a versé des larmes. L'homme politique s'est montré humain et a signalé que même un politicien de l'UDC pouvait parfois en avoir assez de l'attitude grossière de son parti. Il a alors fait comprendre à tous qu'il était avant tout un homme avec des sentiments et qu'il ne jouait que secondairement le rôle d'un politicien. Et il est resté cohérent: sur Instagram, vous le trouverez en maillot de bain et torse nu... comme en privé!

En maillot de bain et torse nu: le politicien UDC Hans-Ueli Vogt aime se montrer très personnel. image: instagram

De telles photos sont normalement une épine dans le pied des archi-conservateurs de l'UDC (surtout lorsqu'il s'agit d'adversaires politiques). Souvenons-nous, lorsque des photos similaires de la conseillère nationale PS Tamara Funiciello ou de la première ministre finlandaise ont été publiées, les représentants de l'UDC ont réagi par la moquerie ou la haine, et surtout par le sexisme.

Alors si à l'avenir, un conseiller fédéral UDC qui se présente de manière humaine, parfois libérée et surtout comme un homme qui ressent, cela devrait forcer son parti à faire preuve de plus d'empathie. Hans-Ueli Vogt a déjà fait comprendre mercredi 19 octobre qu'il n'était pas contre. Il a déclaré que son orientation sexuelle faisait de lui une «personne plus sensible et plus attentionnée», une «qualité utile» en tant que conseiller fédéral.

