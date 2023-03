Les Vert-e-s en net recul, selon un nouveau sondage

Le sondage a été effectué entre le 20 février et le 5 mars sur la base d'un panel de Sotomo et via les canaux en ligne de la SSR. En tout, 27 058 personnes y ont pris part (4816 en Suisse romande, 21 366 outre-Sarine et 876 en Suisse italienne). Les résultats ont été pondérés avec des critères géographiques, socio-démographiques et politiques afin d'être représentatifs statistiquement. La marge d'erreur est de +/- 1.2 point de pourcentage.