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Le PLR et les Vert’libéraux fixent leurs mots d’ordre

Le PLR et les Vert’libéraux fixent leurs mots d’ordre

Réunis samedi en assemblée, les deux partis se prononcent sur les objets des prochaines votations fédérales.
27.06.2026, 10:2327.06.2026, 10:40
PVL Vert’libéraux Suisse
Neutralité suisse, matériel de guerre, alimentation et nucléaire figurent notamment au menu des débats.

Les délégués du PLR et des Vert'libéraux se réunissent samedi à Soleure et à Nottwil (LU). Les deux partis se prononcent notamment sur leurs mots d'ordre en vue des prochaines votations fédérales.

Les libéraux-radicaux débattent de l'initiative populaire «Sauvegarder la neutralité suisse» de l'association Pro Suisse, proche de l'UDC, soumise au peuple le 27 septembre. Ils donnent aussi leur recommandation de vote sur la révision de la loi sur le matériel de guerre.

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En outre, les Jeunes libéraux-radicaux présenteront leur initiative sur le frein à l'administration. En présence de ses deux conseillers fédéraux, le parti doit aussi exprimer sa position sur les infrastructures et aborder la campagne électorale des fédérales de 2027.

Les Vert'libéraux se prononcent sur les deux objets du 27 septembre: l'initiative sur la neutralité et sur celle concernant l'alimentation. Le PVL débat aussi du lancement d'un référendum contre la construction de nouvelles centrales nucléaires. (dal/ats)

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