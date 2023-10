Voici les Romands qui dépensent le plus pour tenter d'être élus

Tout acteur dépensant plus de 50 000 francs dans la course au Conseil national doit divulguer son budget. Voici les candidats romands ayant investi le plus d'argent dans la campagne.

Pas moins de 5909 candidates et candidats ont décidé de se lancer dans la course au Conseil national cette année, un chiffre record. Seuls 200 d'entre eux décrocheront un ticket pour la chambre basse du Parlement, le 22 octobre prochain. En espérant maximiser leurs chances, nombre de candidats n'hésitent pas à piocher dans leurs économies, parfois à hauteur de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de francs.

Pour la première fois cette année, tout acteur dépensant plus de 50 000 francs dans la campagne électorale doit désormais déclarer son budget auprès du Contrôle fédéral des finances. Cela permet de jeter un coup d'oeil aux budgets personnels de plusieurs candidats.

Voici le top dix romand. A noter que tous ces candidats peuvent également compter sur le soutien financier d'autres organisations. Aucun candidat des cantons de Genève, Neuchâtel et Jura n'a indiqué disposer de finances propres.

Jan von Overbeck

Parti : PLR

: PLR Canton : Vaud

: Vaud Budget propre: 204 000 francs

Jan von Overbeck se hisse à la première place du classement, avec un budget propre de 204 000 francs, une somme supérieure à celle dont disposent certains partis cantonaux.

Décrit comme «encore peu connu des Vaudois» par le quotidien 24 heures, il a été médecin cantonal bernois de 2014 à 2018. Il est actuellement municipal de Saint-Prex. Il reçoit également 1000 francs de GastroVaud et 3000 francs de pharmaSuisse.

Lorenz Hess

Parti : le Centre

: le Centre Canton : Berne

: Berne Budget propre: 160 000 francs

Avec un budget de 160 000 francs, le centriste bernois Lorenz Hess occupe la deuxième place du podium. Avant de rejoindre le Centre, Hess a milité dans les rangs de l'UDC et de l'ancien PBD. Il siège au Conseil national depuis 2011, où est actuellement membre de la commission de la santé publique.

Décrit comme «un acteur influent du système de santé suisse», il préside l'assurance maladie Visana. Outre son propre budget, il peut également compter sur le soutien du Centre bernois et de GastroSuisse.

Pascal Broulis

Parti : PLR

: PLR Canton : Vaud

: Vaud Budget propre: 137 000 francs

Membre du Conseil d'Etat vaudois pendant vingt ans, Pascal Broulis peut compter sur un budget propre de 137 000 francs.

Il est également soutenu par la section vaudoise du PLR, l'organisation Auto Suisse et l'Alliance Vaudoise. Cette dernière, qui soutient également l’UDC Michaël Buffat, affiche un budget de 186 000 francs.

Erich Hess

Parti : UDC

: UDC Canton : Berne

: Berne Budget propre: 128 000 francs

Erich Hess est député du canton de Berne au Conseil national depuis novembre 2015. Il a siégé au sein de la Commission de gestion et, depuis décembre 2019, au sein de la Commission de la politique de sécurité. Il est considéré comme étant «l'élu le plus à droite» sous la couple fédérale.

Hess dispose d'un budget de 128 000 francs et peut compter sur le soutien de l'UDC bernoise, de GastroSuisse et de Auto Suisse.

Olivier Feller

Parti : PLR

: PLR Canton : Vaud

: Vaud Budget propre: 110 000 francs

Autre élu de long cours, le Vaudois siège au Conseil national depuis 2011. Olivier Feller est également le directeur de la Chambre vaudoise immobilière (CVI) et secrétaire général de la Fédération romande immobilière.

Son budget personnel s'élève à 110 000 francs. Olivier Feller peut, en outre, compter sur le soutien du PLR vaudois, de GastroSuisse, de l'Union suisse des arts et des métiers et de la Société suisse des entrepreneurs.

Lars Guggisberg

Parti : UDC

: UDC Canton : Berne

: Berne Budget propre: 106 000 francs

L'UDC bernois Lars Guggisberg siège au Conseil national depuis 2019. Il est également le directeur de l'organisation faîtière des PME du canton de Berne.

Il dispose d'un budget propre de 106 000 francs et est également soutenu par l'UDC bernoise et par GastroSuisse.

Laurent Wehrli

Parti : PLR

: PLR Canton : Vaud

: Vaud Budget propre: 105 000 francs

Le PLR Laurent Wehrli a été syndic de Montreux de 2011 à 2021. Il est député du canton de Vaud au Conseil national depuis novembre 2015. Le directeur de l'agence WEYA Sàrl a un budget de 105 000 francs et est épaulé par le PLR vaudois, GastroSuisse et Auto Suisse.

Sidney Kamerzin

Parti : le Centre

: le Centre Canton : Valais

: Valais Budget propre: 98 000 francs

Sidney Kamerzin est le candidat valaisan disposant du plus gros budget. Cet avocat et notaire siège au Conseil national depuis 2019.

Il dispose d'un budget de 98 000 francs et est soutenu par le Centre Valais romand, ainsi que GastroSuisse.

Katja Riem

Parti : UDC

: UDC Canton : Berne

: Berne Budget propre: 95 000 francs

Première femme du classement, la Bernoise Katja Riem milite dans les rangs de l'UDC et n'a jamais siégé sous la coupole. Cette agricultrice née en 1996 a notamment été députée au Parlement cantonal de 2021 à 2023.

Son budget propre s'élève à 95 000 francs, auxquels s'ajoutent les soutiens de l'UDC Bernoise et de GastroSuisse.

Christine Bulliard-Marbach

Parti : le Centre

: le Centre Canton : Fribourg

: Fribourg Budget propre: 90 000 francs

La centriste fribourgeoise Christine Bulliard-Marbach siège au Conseil national depuis plus de dix ans. Elle a été membre de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie ainsi que de la Commission de politique extérieure. En 2015, elle est élue au conseil d'administration de la Clinique Générale Saint-Anne à Fribourg.

Elle dispose d'un budget de 90 000 francs, et elle est soutenue par la section fribourgeoise du Centre et par GastroSuisse.

Le Top 20 national

Les montants des candidats romands sont, parfois, nettement plus faibles par rapport à ceux affichés par certains candidats d'Outre-Sarine. Le participant le plus fortuné est le Zurichois Donato Scognamiglio. Ce membre du Parti évangélique suisse (PEV) dispose de 365 000 francs. Il est suivi par les PLR Andri Silberschmidt (280 000) et Stefan Brupbacher (260 000).

Le Top vingt national donne l'image suivante:

Qui parviendra à être élu? Réponse le 22 octobre.