en partie ensoleillé22°
DE | FR
burger
Suisse
Politique

Avancée dans la lutte contre le blanchiment d'argent en Suisse

Die Mitglieder der Grossen Kammer stimmen ab, an der Sommersession der Eidgenoessischen Raete, am Donnerstag, 11. Juni 2026 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)
Le Conseil national a accepté la proposition à 103 oui contre 83 non (image d'archives)Image: KEYSTONE

Avancée majeure dans la lutte contre le blanchiment d'argent en Suisse

Le National accepte de durcir la lutte contre le blanchiment d'argent. L’UDC s'est opposé en bloc.
17.06.2026, 11:0117.06.2026, 11:01

Le Conseil national a accepté mardi à 103 oui contre 83 non d’étudier la possibilité d’inverser le fardeau de la preuve en matière de blanchiment d’argent.

Le Parlement était très clivé sur cette question, au sein même du PLR ou du PDC par exemple. Certains avocats élus plaidaient en faveur du maintien du principe de «la présomption d’innocence» et donc du fait qu’il revient à l’Etat de prouver les infractions.

Ce projet anti-mafia ne plaît pas à tout le monde à Berne

Dans le camp adverse, les signataires du postulat estimaient que, comme d’autres pays européens, la Suisse devrait durcir sa lutte contre les organisations criminelles et notamment, dans les cas de forts soupçons de blanchiment, attendre du prévenu qu’il démontre la provenance licite de son argent.

L’UDC a voté en bloc contre cette proposition sécuritaire qui colle à la nouvelle stratégie de Fedpol pour lutter contre les organisations criminelles. Le PLR, largement composé d’avocats et de fiduciaires, s’est prononcé majoritairement contre le postulat. Les autres partis ont voté pour, à l’exception de quelques dissidents. (map)

L'actu en Suisse c'est par ici
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
2
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
de Bruno Knellwolf
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
2
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
de Benjamin Rosch, Stefan Bühler
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
de Antoine Menusier
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
2
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
de Alexandre Cudré
Thèmes
Ce musicien suisse réalise une prouesse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ye et Bianca Censori sont de retour en Suisse
Le rappeur Ye, Kanye West de son nom complet, et son épouse Bianca Censori ont été aperçus lundi à Art Basel. Leur visite, discrète mais remarquée, semble liée à une artiste avec laquelle le musicien collabore depuis plus de vingt ans.
Décidément, c'est à se demander si le couple ne possède pas de résidence secondaire dans nos contrées. Aperçus déjà plusieurs fois l'an dernier en vadrouille à Zurich, où le rappeur a été traité pour ses problèmes de santé et sa bipolarité dans une clinique ultra-privée, Bianca Censori et son mari étaient de retour cette semaine pour prendre part à Art Basel.
L’article