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Salaires: voici où résident les plus hauts revenus en Suisse

Leute geniessen die Aussicht auf den Zuerichsee und die Stadt bei bestem Wetter, fotografiert am Sonntag, 31. August 2025 von der Waid in Zuerich. (KEYSTONE/Christian Beutler)
C'est dans la ville de Zurich que vivent la plupart des personnes dont le revenu dépasse le million en Suisse.Image: keystone

Voici où vivent les millionnaires en Suisse

Une nouvelle analyse fiscale montre où résident les meilleurs salaires en Suisse. Les 7666 personnes dont le revenu dépasse le million ont tendance à s'installer à proximité des lacs et dans les communes à fiscalité avantageuse.
03.08.2026, 11:5703.08.2026, 11:57

7666 personnes en Suisse déclaraient en 2022 un revenu supérieur à un million de francs. Cela correspond à environ douze fois le salaire médian suisse, qui s'élève à 84 288 francs. Blick a analysé, à partir de données de l'Administration fédérale des contributions où habitent ces personnes.

L'importance des lacs pour les gros revenus

Sur les quelque 2100 communes suisses, 239 comptaient au moins cinq de ces millionnaires au revenu. En tête figure la ville de Zurich avec 482 personnes, suivie de Zoug avec 431 et de Genève avec 272 individus.

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Nettement moins peuplées, mais tout aussi bien représentées, les communes schwytzoises à fiscalité avantageuse de Freienbach, Wollerau et Feusisberg se distinguent également. Plus bas dans le top 20 figurent les communes genevoises de Cologny (13ᵉ), Chêne-Bougeries (14ᵉ) et Collonge-Bellerive (15ᵉ).

Le rôle des lacs est frappant: autour du lac de Zurich et du lac de Zoug, ainsi que dans la région lémanique, les hauts revenus se concentrent particulièrement. Un détail intéressant à ce sujet: la rive gauche du lac de Zurich compte désormais davantage de millionnaires au revenu que la rive droite, traditionnellement considérée comme la plus huppée.

En matière de densité de millionnaires, c'est sans surprise Wollerau (SZ), commune à fiscalité avantageuse, qui donne le ton: près d'une personne adulte sur vingt y déclare un revenu supérieur à un million de francs.

Un top 3 cantonal purement alémanique

Au niveau cantonal, Zoug arrive en tête, avec un peu plus d'un millionnaire du revenu pour 100 contribuables. Suivent ensuite les cantons de Schwytz, de Nidwald et de Genève. Zurich n'arrive qu'en 6ᵉ position, non loin du canton de Vaud, 9ᵉ.

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En bas du classement figurent les cantons d'Uri et du Jura, où les hauts revenus sont rares. Dans les cantons du Plateau dépourvus de lacs (Argovie, Soleure et Fribourg), les millionnaires au revenu font également figure d'exceptions. Le constat est semblable en Valais (19ᵉ) et à Neuchâtel (20ᵉ).

Pour des raisons de protection des données, l'administration fiscale ne publie que les communes comptant plus de cinq millionnaires au revenu. On ignore donc combien de hauts revenus résident dans les plus petites communes. (ysc/pre)

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