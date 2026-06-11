Fribourg: l'ex-conseiller d'Etat Pascal Corminboeuf est décédé

Pascal Corminboeuf en 2008. Image: KEYSTONE

Cet ex-conseiller d'Etat romand est décédé

Pascal Corminboeuf, ancien conseiller d’État fribourgeois indépendant, est décédé à 82 ans. Cette figure atypique de la politique cantonale, lettré devenu agriculteur, a marqué son canton.

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L'ancien conseiller d'Etat fribourgeois Pascal Corminboeuf est décédé subitement mercredi à l'âge de 82 ans, a annoncé sa famille. Politicien indépendant, il avait siégé au sein de l'exécutif cantonal entre 1997 et fin 2011, à l'intérieur et à l'agriculture.

Avec la disparition de Pascal Corminboeuf, Fribourg perd une figure politique atypique et reconnue de tous. Lettré devenu agriculteur, cet humaniste est entré sur la scène publique dans sa commune d'origine de Domdidier, dans le district de la Broye, dont il est devenu syndic en 1991, après avoir siégé au Conseil général.

Pascal Corminboeuf poursuit son chemin pour se faire élire sans étiquette en novembre 1996 au Conseil d'Etat fribourgeois. Il y restera pendant trois législatures, avec deux réélections, à la tête de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF). Candidat hors parti, il séduit à chaque fois les électeurs.

Mieux que le PDC

Le Broyard arrive deuxième lors d'un second tour en 1996 devant attribuer quatre sièges, trois candidats ayant été réélus au premier, derrière la sortante socialiste Ruth Lüthi. En 2001, il fait un carton, en étant le seul des prétendants à se faire élire dès le 1er tour, devançant même alors le centriste (alors démocrate-chrétien) Urs Schwaller.

En 2006, Pascal Corminboeuf, que l'on appelait volontiers le «sage paysan», parvient à se faire réélire une nouvelle fois au premier tour, finissant troisième derrière les deux ministres centristes, sortants eux aussi, Isabelle Chassot et Beat Vonlanthen. Après avoir bousculé la politique cantonale, il prend sa retraite à fin 2011.

Pascal Corminboeuf a alors poursuivi son engagement dans le milieu associatif. Il a soutenu de nombreuses causes, l'alimentation saine ou les requérants d'asile au sein de «Osons l’accueil». Il est apparu par exemple au moment de soutenir les réfugiés ukrainiens dans le canton, après l'invasion russe du pays en février 2022. Il donnait encore volontiers son avis sur l'actualité.

Amateur de patois broyard

Né le 8 février 1944 à Domdidier, il accomplit des études de lettres pour enseigner, avant de rejoindre son père sur le domaine familial. En 1969, il fonde, avec d’autres, le Mouvement d’action communal (MAC), qui marque son entrée en politique.

Père de trois enfants, nés de deux unions, Pascal Corminboeuf, amateur de patois broyard à ses heures, était l'aîné d’une fratrie de cinq enfants. Son père Arthur était paysan, syndic, juge de paix et député conservateur au Grand Conseil. Sa mère Marie-Thérèse, née Chardonnens, était maîtresse de maison.

(ats/acu)