Baume-Schneider veut une réadmission des réfugiés en Italie

A quoi ressemblera l'été 2023? Voici les tendances

En Suisse, les températures fraîches et les pluies abondantes dominent encore. On se pose donc tous la même question: quand l'été arrivera-t-il? Et s'il arrive, à quoi va-t-il ressembler? Nous nous penchons sur les premières tendances.

L'été 2021 est entré dans l'histoire comme un été pluvieux, avec des crues et des inondations records sur une grande partie du territoire. Un an plus tard, le scénario inverse s'est produit: les records de chaleur se sont succédé et de nombreuses rivières se sont littéralement asséchées.