Priska Seiler Graf renonce à la succession d'Alain Berset au Conseil fédéral

La décision de la conseillère nationale socialiste Priska Seiler Graf de ne pas se présenter pour le poste au Conseil fédéral ouvre la voie à d'autres candidats, notamment Daniel Jositsch.

Priska Seiler Graf, PS-ZH, s'exprime lors du débat sur le message sur l'armée 2023, lors de la session d'été des Chambres fédérales. Keystone

La conseillère nationale Priska Seiler Graf (PS/ZH) ne briguera pas la succession d'Alain Berset au Conseil fédéral. Elle a confirmé dimanche à Keystone-ATS une information de la Sonntagszeitung. Sa décision laisse la voie libre à Daniel Jositsch qui a prévu une conférence de presse mardi.

La fonction de conseiller fédéral est sans aucun doute une tâche très intéressante et pleine de défis, mais je privilégie «mes libertés personnelles», indique la politicienne dans une réponse écrite à Keystone-ATS. Le PS dispose bien heureusement d'assez de candidats de valeur pour relever ce challenge, ajoute-t-elle.

Son nom avait été évoqué après le retrait du chef du Département fédéral de l'intérieur (DFI). Plusieurs autres socialistes en vue ont déjà annoncé ne pas être intéressés actuellement par le poste, soit les Bernoises Flavia Wasserfallen et Nadine Masshardt ou la Bâloise Samira Marti.

PS zurichois derrière Jositsch

Après l'élection de la Jurassienne Elisabeth Baume-Schneider et du Bernois Albert Rösti en décembre, la situation est devenue un peu plus compliquée pour certains. Actuellement, seul le conseiller national Mustafa Atici (BS), un entrepreneur bâlois né en Turquie, a dévoilé son intérêt.

Samedi, le sénateur zurichois Daniel Jositsch a annoncé qu'il se prononcerait mardi sur une éventuelle candidature. La direction du PS zurichois indique dans le journal dominical soutenir une candidature du conseiller aux Etats.

L'an dernier, lors de la succession de Simonetta Sommaruga, il avait maintenu sa candidature bien que son parti ait décidé de présenter un ticket exclusivement féminin. Il avait alors critiqué une décision qu'il jugeait «discriminante». Le Zurichois a depuis reconnu des erreurs dans sa communication.

Encore du temps

Les intéressés ont jusqu'au 29 octobre à midi pour s'annoncer. Le groupe parlementaire PS n'a pas établi de critères autres que présenter «une sélection de candidat-es» pour l'élection du 13 décembre. Une commission de sélection évaluera les candidatures jusqu'au 4 novembre. Le ticket définitif pour l'élection sera annoncé le 25 novembre.

Les candidats devront se présenter au parti et à la population lors de quatre auditions publiques. Celles-ci auront lieu le 6 novembre à Genève, le 8 novembre à Bienne (BE), le 9 novembre à Olten (SO) et le 14 novembre à Schaffhouse. (dal/ats)