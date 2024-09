Les ports de Portalban et de Morat victimes de fuites d'hydrocarbures

La présence d'hydrocarbures et de diesel a été constatée, mettant en danger l'écosystème local. Keystone

Deux fuites d'hydrocarbures et de diesel ont été signalées samedi dans les ports de Portalban et de Morat, menaçant l'écosystème local.

Deux incidents de pollution ont été signalés samedi dans les ports de Portalban et de Morat, dans le canton de Fribourg. La présence d'hydrocarbures et de diesel a été constatée, mettant en danger l'écosystème local.

C'est vers 18h00 samedi que la police cantonale fribourgeoise a été avertie de la pollution au port de Portalban, indique-t-elle dimanche dans un communiqué. Les intervenants ont découvert qu'une quantité indéterminée d'hydrocarbures s'était répandue près d'une zone de mise à l'eau des bateaux. Les pompiers ont rapidement pu nettoyer la zone.

Un peu plus de deux heures plus tard, un second épisode de pollution a été découvert au port de Morat. Sur place, une forte odeur de diesel et une fine couche de cette substance flottant sur l’eau, près de la rampe de sortie des bateaux, ont été constatées. Outre la police cantonale, les pompiers sont aussi intervenus.

D'après les premières constatations, la pollution semble provenir de bateaux. Bien que l'écosystème ait été touché dans les deux zones, aucune mortalité de poissons n'a été rapportée pour l'heure. La police du lac de la police cantonale a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes des incidents et identifier les responsables. (chl/ats)