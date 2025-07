En dix ans, le SwissPass est devenu un objet qui permet d’acheter des billets, louer un vélo ou une voiture, et partir skier. Image: KEYSTONE

Le SwissPass fête ses dix ans

Depuis son introduction en 2015, la célèbre carte rouge est devenue incontournable chez les voyageurs en Suisse. Quelque 7 millions de SwissPass sont actuellement en circulation.

Le SwissPass fête cette année ses dix ans. D'une carte qui permettait aux voyageurs de toujours avoir leur abonnement général ou demi-tarif sur eux, elle est passée à un objet qui permet d’acheter des billets, louer un vélo ou une voiture, et partir skier.

Actuellement, quelque sept millions de SwissPass sont en circulation, indique jeudi l'Alliance Swiss Pass. En 2016 et en 2017, les abonnements communautaires (à commencer par ceux d’unireso et de mobilis) se sont ajoutés aux abonnements généraux et demi-tarifs. D’autres communautés ont suivi le mouvement.

Grâce à SwissPass Mobile, il est possible depuis 2018 de voyager avec un abonnement de transports publics numérique et de le présenter au personnel de contrôle sur son téléphone.

Une clé de mobilité et de loisirs

D'autres offres de loisirs et de mobilité, tels que des forfaits de ski, des billets pour des manifestations et des abonnements Mobility et PubliBike, peuvent être référencées sur le SwissPass. Depuis 2021, celui-ci est une véritable clé de mobilité et de loisirs, écrit l'Alliance Swiss Pass.

En effet, la nouvelle génération de cette carte peut être utilisée pour s’identifier et accéder à certains espaces. Les voyageurs titulaires du SwissPass peuvent aussi se procurer sans espèces des titres de transport aux distributeurs automatiques de billets et à tous les points de vente desservis des transports publics, et les payer par facture mensuelle. (jzs/ats)