Image: KEYSTONE

Voici les prénoms les plus donnés l'an dernier en Suisse

L'Office fédéral de la statistique a diffusé ce vendredi matin la liste des prénoms les plus populaires en Suisse en 2023.

Plus de «Suisse»

Si vous êtes nés en Suisse en 2023, vous avez de bonnes chances de vous appeler Noah ou Mia. Il s'agit des deux prénoms les plus donnés dans notre pays l'an dernier. Suivent Liam et Matteo et, chez les filles, Emma et Sofia. C'est ce qui ressort de derniers chiffres sur le sujet, diffusés ce vendredi par l'Office fédéral de la statistique.

Le prénom masculin Noah a conservé la première place en 2023, après l'avoir déjà occupée en 2010, 2011, de 2013 à 2017, puis en 2021 et 2022. Chez les filles, Mia reprend sa place au premier rang devant Emma. Mia avait déjà été le prénom le plus populaire en 2013, 2015, 2016 et de 2019 à 2021.

Les prénoms Vera chez les filles et Kiyan chez les garçons sont ceux qui ont connu la plus forte progression en nombre de rangs. Ils en ont gagné respectivement 114 et 186 entre 2022 et 2023. Pendant la même période, les prénoms Thea et Maxime ont accusé la chute la plus vertigineuse, perdant respectivement 63 et 68 rangs.

Enfin, Amaya, Lily, James et Jaro font leur entrée dans le top 100 des prénoms des nouveau-nés.

Les tendances en Suisse romande

Les prénoms les plus choisis diffèrent (légèrement) en fonction de la région linguistique. En Suisse romande, les parents ont plébiscité Noah, Gabriel et Liam pour les garçons et Emma, Olivia et Alice pour les filles.

Ces six prénoms se retrouvent dans le top trois de tous les cantons romands. Seule exception, le Jura, où les prénoms les plus choisis ont été Elio et Jade. Neuchâtel se démarque également: le prénom le plus populaire chez les filles était Alma.

(asi)