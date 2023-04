Voici où la population a augmenté en Suisse et en Europe

La population suisse a passé la barre des 8,8 millions d'habitants. Dans notre pays, la population a grandi de près de 10% au cours de ces dix dernières années, mais cela n'est pas le cas partout. Le point en graphiques interactifs.

La population mondiale n'a jamais été aussi nombreuse: en novembre dernier, la Terre passait la barre des huit milliards d'habitants, un chiffre destiné à augmenter dans les prochaines décennies. Mais ce qui est vrai au niveau global ne l'est pas toujours à une échelle plus réduite: au cours de ces 10 dernières années, plusieurs pays et régions ont perdu des habitants.

C'est ce qui ressort des résultats préliminaires du recensement 2021 de la population européenne, publié jeudi dernier par Eurostat. Entre 2011 et 2021, la population a augmenté de 1,5% à l'échelle du continent. Dans un tiers des pays pris en examen, toutefois, le nombre d'habitants a diminué.

La Suisse dans le top 5 européen

La Suisse fait partie des Etats affichant des valeurs positives et ne se retrouve pas loin du podium: avec une augmentation des habitants de 9,9% sur dix ans, notre pays se classe cinquième. Le top cinq est le suivant:

Luxembourg: +25,7% Malte: +24,5% Islande: +13,8% Suède: +10,2% Suisse: +9,9%

En Espagne, en Italie, ou en Slovaquie, la situation est restée stable, alors que dix pays affichent des valeurs négatives. Ces cinq Etats ferment le classement:

Roumanie: -5,3%

Lituanie: -7,6%

Lettonie: -8,6%

Croatie: -9,6%

Bulgarie: -11,5%

Ces tendances nationales se retrouvent, en partie, au niveau régional, où le tableau est toutefois plus nuancé:

Si les régions qui occupent les cinq dernières places appartiennent toutes à la Bulgarie, lanterne rouge du classement, la partie haute de la liste apparaît quelque peu plus variée. Après Luxembourg et Malte, on retrouve par exemple les régions de Bratislava (+19,4%), de Stockholm (+15,5%), de Vienne (12,3%) ou de Zurich (12,4%).

Fribourg et Vaud se distinguent

Le recensement d'Eurostat contient également des données plus détaillées concernant la Suisse, et notamment l'évolution de la population en fonction du canton. Toutes les régions helvétiques affichent des chiffres à la hausse:

Dix cantons présentent des valeurs supérieures à la moyenne nationale (+9,9%). Il s'agit, entre autres, de Fribourg et Vaud, où la population a augmenté, respectivement, de 15,9 et 13,4% ces 10 dernières années. Le top cinq est le suivant:

Fribourg: +15,9% Argovie: +13,7% Thurgovie: +13,5% Vaud: +13,4% Zoug: +12,8%

Un autre canton romand ferme le classement: Neuchâtel, où la croissance n'a été que de 1,7%. Les cinq régions affichant l'augmentation la plus modérée sont:

Tessin: +4,5%

Appenzell Rhodes-Extérieures: +4,3%

Grisons: +4,1%

Appenzell Rhodes-Intérieures: +3,9%

Neuchâtel: +1,7%

Rappelons pour terminer que, l'année passée, la population suisse a passé la barre des 8,8 millions d'habitants, rapporte mardi l'Office fédéral de la statistique. Tous les cantons ont observé une augmentation. La plus forte a été enregistrée à Fribourg (+1,4%), qui confirme être l'endroit où le nombre d'habitants croît le plus.