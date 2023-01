Voici le seul pays d'Europe où on vit plus longtemps qu'en Suisse

La Suisse offre la deuxième meilleure espérance de vie d'Europe, d'après les données recueillies par Eurostat. Toutes les régions de notre pays sont bien placées dans le classement européen. Le point en graphiques.

On vit longtemps en Suisse. Du moins, par rapport à la plupart des autres pays européens. C'est ce que montre une étude menée en 2022 par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Alors que dans l'UE l'espérance de vie moyenne se monte à 80,4 ans, hommes et femmes confondus, en Suisse ce chiffre grimpe à 83,1. Notre pays occupe en effet la deuxième place du classement européen, à égalité avec l'Islande. Voici le top 5:

Norvège, avec une espérance de vie de 83,3 ans

Suisse, 83,1 ans

Islande, 83,1 ans

Irlande, 82,6 ans

Espagne, 82,4 ans

A l'autre bout du classement, on retrouve les pays suivants:

Bulgarie, 73,6 ans

Roumanie, 74,2 ans

Macédoine du Nord, 74,4 ans

Serbie, 74,5 ans

Lituanie: 75,1 ans

Il est intéressant de noter que les cinq pays en queue du classement étaient tous d'anciens Etats communistes. Une division clairement visible à l'échelle du continent, comme le montre la carte ci-dessous. Il ne s'agit pas d'une question géographique, puisque la Grèce, qui jouxte l'ancienne Yougoslavie et la Bulgarie, affiche des valeurs plus élevées.

On retombe sur le même schéma au niveau régional: les trois régions ayant l'espérance de vie la plus faible se trouvent en Bulgarie. Pour ce qui est du haut du classement, les choses changent: les trois régions où l'on vit le plus longtemps sont bordés par la Méditerranée. Il s'agit de la Corse (84 ans), des Iles Baléares (83,9) et de l'Empire (83,8), en Grèce.

La Région lémanique en queue du classement

Et la Suisse? Si l'espérance de vie générale est de 83,1 ans, elle monte à 85,1 ans pour les femmes et tombe à 81 pour les hommes. Cet écart entre les sexes se retrouve dans toutes les régions pour lesquelles des données sont disponibles, rappelle Eurostat.

Tout comme pour l'Europe, l'espérance de vie dans notre pays varie en fonction de la région. L'étude divise la Suisse en sept territoires macrorégionaux:

La Suisse centrale, région qui regroupe les cantons de Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald et Zoug, se place première (83,7 ans), suivie par le canton de Zurich (82,6). La région lémanique (Genève, Vaud et Valais) est avant-dernière (82,8 ans) et se place en dessous de la moyenne nationale. Les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura et Berne sont compris dans la région Espace Mittelland, qui affiche, elle aussi, des valeurs plus faibles que la moyenne suisse (82,9 ans).

Les régions suisses sont bien placées au niveau européen. Dans le classement général, la Suisse centrale arrive en 7e position, Zurich en 9e et la Suisse du Nord-Ouest en 11e. Toutes sont comprises dans le top 50.

Si l'on ne regarde que l'espérance de vie des hommes, on retrouve cinq régions suisses dans le top 5, respectivement Zurich (2e), la Suisse centrale (3e) et la Suisse du Nord-Ouest (5e).

Une année particulière Les chiffres de l'étude sont relatifs à 2020. Par rapport à 2019, note Eurtostat, l'espérance de vie à la naissance a connu une baisse de 0,9 an. En cause: l'augmentation rapide de la mortalité due à la pandémie de Covid-19.