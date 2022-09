Voguer en tout anonymat sur les sites classés X ne sera peut-être bientôt plus possible en Suisse. Image: Shutterstock

Pour pour mater du porno, il vous faudra peut-être une carte de crédit

Afin de dresser une frontière plus hermétique entre les ados et les sites classés X, des politiciens ont trouvé la parade: prouver son âge et son identité au moyen de ses coordonnées bancaires. Sans surprise, la question divise.

Il ne sera peut-être bientôt plus possible de naviguer librement sur vos sites pornos préférés, dans le plus parfait des anonymats. C'est du moins la volonté du parti du Centre, dont une motion s'apprête à être débattue au Conseil des Etats ce jeudi.

L'idée du projet? Avant de pouvoir surfer sur Pornhub et autres alter egos, il faudra se munir d'une carte de crédit et accepter de fournir un certain nombre de données sur le site, avant de consommer des contenus - y compris les gratuits. Objectif sous-jacent: empêcher que les jeunes de moins de 16 ans ne soient exposés à des contenus pornographiques sans aucune forme de protection.

Préserver les jeunes ou sa vie privée, telle est la question

Une question délicate donc, à mi-chemin entre respect de la sphère privée et protection des mineurs. Interrogée par la Tribune de Genève, pour Marianne Maret (Le Centre/VS), fournir des données privées est le prix à payer pour protéger les jeunes: «Le respect de la vie privée est un argument qui ne résiste pas à l’analyse. Il en va de même pour les jeux d’argent en ligne», affirme la conseillère aux Etats.

Les détracteurs à cette motion craignent, en revanche, que ces informations ne soient la porte ouverte à la divulgation de données sensibles comme son orientation sexuelle, ou, tout simplement, sa fréquentation des sites pour adultes.

En ce qui concerne le Conseil national, la question est déjà tranchée: la motion déposée par Niklaus Gugger (Le Centre/ZH) a été validée par 109 voix contre 66 en mai dernier. Affaire à suivre. (mbr)